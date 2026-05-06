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La defensa de Aldama pide premiar su colaboración al ser una "cruzada" contra el Gobierno

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Madrid, 6 may (EFE).- La defensa del comisionista Víctor de Aldama ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que tenga especialmente en cuenta y "premie" su colaboración con la Justicia, que ha presentado como una "cruzada" contra el "aparato estatal" sobre un "supuesto de corrupción que afecta a altos cargos del Gobierno".

El abogado José Antonio Choclán ha calificado de "fundamental" el testimonio de su defendido en relación a las comisiones "absolutamente acreditadas" que dijo haber pagado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, acusados como él por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

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Aldama, que accedió a colaborar estando en prisión preventiva por un fraude millonario en hidrocarburos en el que sigue investigado en la Audiencia Nacional, afronta una petición de 7 años de cárcel de la Fiscalía y de unos 5 años de las acusaciones populares que coordina el PP.

Como un "recaudador de fondos" le ha presentado su abogado, que pide una condena que no implique su ingreso en prisión al considerar que su colaboración con la Justicia tiene "especial valor" por la "reacción del Gobierno", con una demanda que presentaron varios miembros del Ejecutivo contra él, o el reciente anuncio de acciones legales por parte del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

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Esas demandas y otras acciones por parte del PSOE buscan, según Choclán, una "represalia" para "desincentivar" la colaboración de Aldama, que -ha subrayado- ha permitido abrir otras líneas de investigación, en las que "próximamente se conocerá la suerte" del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"A Santos Cerdán, la primera vez que se le menciona es el señor Aldama. Que no se olvide esto", ha enfatizado el abogado, que ha insistido en que su cliente "ha reconocido ser instrumento para financiar personal o incluso orgánicamente al PSOE y a miembros del Gobierno", ya que explicó que parte de sus comisiones "se destinaron a financiar al PSOE a través de un sistema de donaciones".

En varias ocasiones ha destacado la defensa que Aldama ni lideró ni creó la organización criminal, sino que "se le capta" pues, según ha defendido, esta ya estaba creada desde 2015 con los supuestos amaños de obra pública por los que se investiga en otra causa al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Para su defensa, Aldama era "un instrumento", no de Ábalos, sino para "satisfacer los fines de una estructura creada con anterioridad". No es que tuviera "especial arte" en "corromper" al exministro, es que su figura era "interesante" por sus relaciones con México y Venezuela.

Con vehemencia ha defendido Choclán que Aldama es quien "ha proporcionado" la "dimensión de la organización" y ha ironizado con que desde el Gobierno se pidan pruebas a sus acusaciones cuando, a su juicio, están todas en el procedimiento, o se le llame "delincuente" sin mencionar a otros políticos investigados como Santos Cerdán.

El abogado, que ha vuelto a resaltar que no ha habido "pacto de conformidad" con Fiscalía "aunque podría haberse hecho", ha recordado además que Aldama no regentaba cargo público, a diferencia de Ábalos y Koldo García, y que entabló "una relación con funcionarios del Estado que ya estaban corrompidos", sin ser él quien "los corrompe".

Por eso, ha pedido al Supremo "sentar doctrina" y reconocer "el incentivo que supone para el ciudadano que contribuye a desmantelar" una organización criminal e identificar a "nuevos integrantes". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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