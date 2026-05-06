Mónica García asegura que Canarias ha estado informada en todo momento sobre el crucero

Madrid, 6 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Gobierno de Canarias ha estado informado "en todo momento" sobre la situación del crucero de lujo MV Hondius que se encuentra varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus y que atracará en las islas en los próximos días.

Tanto la ministra como el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han subrayado esta coordinación con el Ejecutivo autonómico en una comparecencia tras la reunión de seguimiento presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acoger al barco en Canarias.

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Al ser preguntada por las críticas del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, que ha reprochado al Gobierno la falta de información sobre la situación y que no se le haya incluido en la reunión mantenida este miércoles, García ha asegurado que ha estado hablando "en todo momento" con Clavijo, incluso esta misma mañana.

"No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca, y vuelvo a decir que este Gobierno ha gestionado ya muchas crisis y hay que priorizar: Lo primero, gestionar la crisis, por supuesto en colaboración con el Gobierno canario", ha explicado ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esta supuesta falta de coordinación.

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Ha añadido que todas las reuniones y decisiones tomadas en los últimos días han sido trasladadas "en tiempo y forma" al Gobierno canario, "como no puede ser de otra forma".

"En todo momento ha habido una comunicación y una información con el conjunto de las autoridades concernidas y entre ellas también el Gobierno de Canarias", ha precisado Marlaska.

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El ministro del Interior ha aclarado que el Gobierno de Canarias también formará parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, por el que se evacuará a todos los pasajeros extranjeros a sus países siempre que las condiciones clínicas lo permitan una vez el barco llegue al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (Tenerife), EFE

lll/oli

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