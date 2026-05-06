La brigada de la OTAN en Eslovaquia que lidera España se adiestra en el uso de drones

Madrid, 6 may (EFE).- Militares de la brigada multinacional de la OTAN desplegada en Eslovaquia como disuasión frente a la amenaza rusa, que lidera España, se han adiestrado en el empleo táctico de sistemas aéreos no tripulados (drones), ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En la actividad, desarrollada en el campo de maniobras de Lest, han participado 54 efectivos, integrados en 11 equipos de drones, y observadores de los diferentes países que aportan personal a la misión de la Alianza en Eslovaquia.

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Esto ha permitido el intercambio de experiencias y la estandarización de procedimientos que servirá de base para el posterior desarrollo de ejercicios orientados a la aplicación real en un entorno operativo.

También se han realizado ejercicios en entornos de combate en zona urbana, uso de simuladores, planeamiento y ejecución de ataques a posiciones defensivas y objetivos móviles y reabastecimiento logístico mediante drones, con el fin de explorar nuevas capacidades, según el EMAD.

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Esta iniciativa supone "un paso relevante" en el proceso de adaptación e innovación de la brigada multinacional, reforzando su capacidad para integrar nuevas tecnologías y afrontar los desafíos del entorno operativo actual.

España es el país que aporta más efectivos a la brigada multinacional en Eslovaquia, con casi 800 militares de hasta 26 unidades distintas de Ejército de Tierra, cuerpos comunes y Guardia Civil, que se encuentran en la localidad de Lest.

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Dentro de esta brigada, que cuenta con medios aéreos, hay helicópteros 'Tigre' y NH-90 del Ejército de Tierra en la base de Kuchyna, y además hay una unidad de defensa antiaérea.

El EMAD señala que la presencia militar de la OTAN en el frente oriental de la Alianza es un elemento clave de su compromiso de disuasión y defensa, que se ha incrementado en los últimos años.

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La presencia avanzada de la OTAN comprende ocho grupos de combate multinacionales, aportados por países marco y otros aliados contribuyentes de forma voluntaria, totalmente sostenible y rotatoria.EFE