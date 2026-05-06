Gran Canaria ve "irresponsabilidad institucional" en la gestión de la crisis de hantavirus

Las Palmas de Gran Canaria, 6 may (EFE).- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado este miércoles de "barbaridad la irresponsabilidad de las instituciones públicas a la hora de afrontar" la crisis desatada por el brote de hantavirus declarado en un crucero que será asistido en Tenerife.

Sobre la gestión de la situación de las personas que van a bordo de ese crucero, donde se han registrado tres fallecimientos, Morales ha criticado el "desencuentro" que ha habido entre la Administración estatal y la canaria a cuenta del destino donde pasajeros y tripulación recibirán asistencia sanitaria con los protocolos establecidos por la OMS para abordar estas situaciones.

PUBLICIDAD

"Ahora parece que, efectivamente, viene a Canarias. No puede suceder lo que está sucediendo porque eso genera alarma social en la ciudadanía e inseguridad en la gestión de las instituciones frente a una crisis sanitaria de estas características", ha reprochado.

El presidente de la corporación grancanaria también se ha quejado de la "falta información y transparencia", y ha asegurado que "no ha recibido ninguna información oficial", por lo que, ha recalcado, "hay respuestas que no tenemos".

PUBLICIDAD

"¿Hay animales en el barco? ¿No los hay? ¿Cómo se va a tratar esto? Es verdad que tenemos detrás una comunidad científica y que tenemos que confiar en ellos y en que la administración va a dar respuesta a esto, pero no se puede tener sometidos a los medios de comunicación a un cruce de acusaciones entre instituciones, a un desencuentro visible que genera inseguridad en las propias instituciones y en la ciudadanía", ha aseverado.

A su juicio, en situaciones como esta "debería incluso plantearse una reunión de coordinación" como las que se han puesto en marcha para otros asuntos que tienen que ver con la seguridad en general.

PUBLICIDAD

"Se está improvisando todo, se está dejando todo en manos de la especulación y las acusaciones entre instituciones. Me parece que en estos momentos eso supone un tremendo error", ha apostillado antes de participar en la jornada inaugural del festival de cine de animación Animayo. EFE

(foto)

PUBLICIDAD