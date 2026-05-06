El Senado aprueba pedir moratoria frenar derrumbe de viviendas afectadas por Ley de Costas

Madrid, 6 may (EFE).- La Comisión General de las Comunidades Autónomas ha aprobado en el Senado una moción presentada por el PP que exige una moratoria para frenar los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre e insta al Gobierno a garantizar transparencia, seguridad jurídica y lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas.

En la sesión celebrada este miércoles estuvieron presentes todos las consejerías de las Comunidades Autónomas (CCAA) con litoral gobernadas por el PP: Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, quienes han brindado su voto para aprobar esta moción aprovechando la mayoría del partido en el Senado.

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La moción ha sido aprobada con 37 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Francisco Javier Márquez Sánchez, representante del PP, ha asegurado en la presentación de la moción que "Sánchez pretende aprobar un nuevo modelo de gestión de costas que carece de apoyo y diálogo", una reforma que ha calificado de "un desalojo planificado".

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"Se ven afectadas las familias que viven allí, las casas heredadas de sus padres o abuelos", ha añadido, haciendo especial hincapié en que su partido no está en contra de la protección del litoral, pero sí de "utilizar el medioambiente como coartada y paraguas ideológico".

Porque el objetivo del Gobierno, ha asegurado, "no es proteger el medioambiente sino desalojar, con una expropiación encubierta pues el Gobierno quiere que el que tenga una propiedad se le cambie por una concesión y en 30 años echarle definitivamente".

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El PP ha exigido una moratoria para "evitar el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas", pues "no puede haber una sola familia que pierda su hogar ni una empresa que pierda su local".

José Antonio Valbuena Alonso, representante del grupo parlamentario socialista, ha contradicho lo expuesto por el PP y ha asegurado que el proceso de deslinde es "garantista", no es "llegar, tirar los dados y decidir sobre las viviendas".

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"Hay dos modelos distintos de entender el medioambiente", ha defendido, el de los socialistas, que "quieren defender el uso y disfrute público del medioambiente", y el del PP, que pretende favorecer el uso particular.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, ha insistido en un comunicado que su partido exige al Gobierno "con carácter urgente" la mencionada moratoria para "todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, actualmente en curso en el litoral español, suspendiendo cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición que se estén promoviendo por el Gobierno".

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Para la portavoz del PP en el Senado, la aplicación de esta ley supondría "una sentencia de muerte" para decenas de municipios costeros.

"Nosotros no somos del exprópiese ni del derríbese. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica y de la defensa de la propiedad privada", ha asestado.

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García, además, ha señalado la ausencia del presidente Pedro Sánchez en la Cámara Alta, ha puntualizado que la moción incluye una amplia batería de medidas y ha reclamado "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral.

También ha solicitado la convocatoria "de manera urgente" de la Conferencia Sectorial, órgano de cooperación multilateral integrado por el titular del Departamento Ministerial competente y por todos los Consejeros de los Gobiernos autonómicos responsables de la misma materia.

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La dirigente del PP ha recordado que las mismas personas que levantaron sus viviendas al amparo de un marco legal que les dio el Estado, están ahora a merced de ese mismo Estado que "amenaza con dejarlas sin seguridad, sin certezas y, lo más importante, sin hogar". EFE