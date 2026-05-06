El Gobierno y las comunidades pactan repartir 142,5 millones para el Plan Corresponsables

Madrid, 6 may (EFE).- La Conferencia Sectorial de Igualdad ha aprobado este miércoles la distribución de 142,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Corresponsables en 2026, cuyo fin es facilitar la conciliación de las familias con hijos e hijas hasta 16 años y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

En la reunión celebrada este miércoles, el Ministerio de Igualdad, la comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han acordado la distribución territorial de los fondos, según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo en un comunicado.

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Los objetivos del Plan Corresponsables pasan por favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector.

Además, pretende impulsar el cambio social y cultural "hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias", subraya el Ministerio.

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Entre las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables están los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados.

A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio plan.

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El reparto de los fondos entre los territorios tiene en cuenta datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe.

Entre las medidas surgidas fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio y las comunidades autónomas destacan algunas como que no sea necesaria acreditación de renta en municipios rurales cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan, el refuerzo de la igualdad de género, o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.

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El Plan Corresponsables mantiene en 2026 las mejoras introducidas en la pasada convocatoria. De esta forma, se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75 % (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25 % restante (47,5 millones).

Se mantienen, asimismo, las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, que mejora la evaluación del plan. EFE

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