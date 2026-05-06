Marruecos y EEUU simulan incendio y alerta química en uno de los estadios del Mundial 2030

Rabat, 6 may (EFE).- Los Ejércitos de Marruecos y Estados Unidos realizaron, en el marco de las maniobras conjuntas 'African Lion', un simulacro de incendio con detección de síntomas sospechosos y un posible agente químico en el Gran Estadio de Agadir, una de las sedes previstas para el Mundial de 2030.

El recinto forma parte de las seis infraestructuras seleccionadas por Marruecos para la cita futbolística que organizará junto a España y Portugal.

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El ejercicio conjunto, realizado este martes, "refleja el alto nivel de cooperación operativa entre las Fuerzas Armadas Reales y el Ejército de los Estados Unidos en el ámbito de la respuesta a amenazas nucleares, radiológicas, biológicas, químicas y explosivas", explicó las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos a través de su cuenta en Facebook.

Según la misma fuente, el escenario del ejercicio simula un partido de fútbol dentro de un gran campeonato con más de 40.000 espectadores, durante el cual se desata un incendio en los almacenes que coincide con la aparición de síntomas sospechosos, la detección de un agente químico y la propagación de humo, lo que genera un estado de pánico y requiere una intervención urgente.

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El ejercicio simula una explosión que obliga a desplegar fuerzas especiales para asegurar la zona y evacuar al público, mientras se neutraliza un dron sospechoso y se detectan un laboratorio clandestino y un vehículo con explosivos, indicó.

"Equipos especializados intervienen para neutralizar las amenazas utilizando medios avanzados", señaló la misma fuente que añadió que en las maniobras estaban presentes el general de división Mohamed Ben el Wali, jefe del Estado Mayor de la Zona Sur, y del general de brigada Daniel Boyack, comandante de la Guardia Nacional del estado de Utah (EE.UU.).

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El simulacro concluye con descontaminación radiológica y evacuación de heridos para reforzar la coordinación ante amenazas complejas.

La actual 22 edición de los ejercicios militares 'African Lion', el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 5.000 militares de cerca de 40 países en ejercicios que incluyen maniobras terrestres, marítimas y aéreas.

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Dos militares estadounidenses, participantes en estas maniobras, han sido dados por desaparecidos desde el sábado en la zona de acantilados de Cap Draa, cerca de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. EFE