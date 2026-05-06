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Kike Salas: "Nunca hemos estado muertos y con esa energía vamos a ir el sábado"

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Sevilla, 6 may (EFE).- El defensor del Sevilla Kike Salas afirmó este miércoles que, aunque hace dos jornadas estaban "dolidos" al perder en el último instante en Pamplona (2-1) y caer a zona de descenso, "nunca" han "estado muertos", como dijo que demostraron con el triunfo ante la Real Sociedad (1-0), y afrontan "con esa energía" el partido del sábado en casa con el Espanyol.

El central del equipo sevillista, que marca la frontera con el descenso con un punto más que el Alavés, antepenúltimo, aseguró en rueda de prensa que encaran esa "final" contra el Espanyol con "mucha energía positiva y bastante confianza" que espera que les "ayude" a sumar tres puntos en un Sánchez-Pizjuán que "el lunes fue un manicomio y el sábado volverá a serlo".

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Kike Salas, quien se ha asentado como titular en la zaga del Sevilla, dijo que el vestuario está "deseando que llegue" el encuentro ante un rival directo como el espanyolista y en el que, de nuevo, "la afición va a estar ahí", además de entender el enfado del sevillismo y de los propios jugadores tras la derrota ante Osasuna porque pueden "dar un poco más".

"Todos los partidos son complicados porque los rivales vienen aquí a ganar, y más aún el sábado con ellos -el Espanyol- jugándose la vida", recalcó el zaguero de Morón de la Frontera (Sevilla), pero reiteró que "lo de la afición es espectacular, siempre está ahí, en las buenas y en las malas", y "la victoria contra la Real también fue gracias a ellos".

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El canterano abogó por seguir "trabajando" para dejar "otra vez la portería a cero", lo que les concedería "muchas opciones de sumar tres puntos", y calificó como "una gran sorpresa" y "una fuente de energía para darlo todo" que el técnico Luis García Plaza hiciera que los familiares de los jugadores estuvieran presentes en su charla previa al partido ante la Real. EFE

lhg/cc/ism

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