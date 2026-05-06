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El Rayo Vallecano se cita con la historia en Estrasburgo

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París/Madrid, 6 may (EFE).- El Rayo Vallecano afronta en el estadio de La Meinau una cita con la historia, ya que buscará su pase a la final de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo, al que ganó en la ida por la mínima y que lleva toda la semana pensando en la remontada, como ya hizo en cuartos frente al Mainz.

El equipo madrileño, que ya tiene encarrilada la permanencia en Primera a falta de cuatro jornadas ligueras, tiene todas sus ilusiones depositas en alcanzar la final de la Liga Conferencia en su segunda participación en una competición europea tras la Copa de la UEFA de la campaña 2000-2001. En aquella ocasión el sueño terminó en cuartos de final.

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La trascendencia del partido es tan grande que la directiva que preside Raúl Martín Presa ha decidido que toda la plantilla que dirige Íñigo Pérez viaje a Estrasburgo, hasta donde también se han desplazado más de mil aficionados procedentes de Vallecas, algunos incluso tras hacer noche para conseguir una de las pocas entradas que se pusieron a la venta hace unos días.

Para el Rayo Vallecano este partido es el último de una larga lista que le ha llevado a competir desde la fase previa de la Liga Conferencia con el Neman Grodno bielorruso, Shkendija de Macedonia del Norte, Lech Poznan y Jagiellonia polacos, Hacken sueco, Slovan Bratislava de Eslovaquia, Drita de Kosovo, Samsunspor turco y AEK Atenas griego. La ilusión es asaltar Estrasburgo y llegar a la final de Leipzig (Alemania).

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Para este partido, Pérez podría optar por alguna variante en su punta de ataque ya que el buen rendimiento en este tramo final de temporada de Sergio Camello y el brasileño Alemao les abre las puertas de la titularidad una línea por delante de Jorge de Frutos.

La otra buena noticia es que Álvaro García, que ha marcado este curso doce goles y que cayó lesionado el pasado 16 de abril frente al AEK Atenas, podría estar disponible aunque la inactividad de las últimas semanas podría provocar que espere su oportunidad desde el banquillo.

Enfrente está el Estrasburgo, que lleva toda la semana rumiando una remontada hacia la primera final europea de su historia, asentados en la venganza tras haberse sentido menospreciados en la ida.

La imágenes de los aficionados madrileños tras el partido se han quedado grabadas en la retina de los alsacianos, que nada más terminar aquel partido recordaron que faltaba la vuelta.

Una historia que ya les sirvió en cuartos de final, cuando abandonaron entre mofas el campo del Mainz alemán (2-0) y supieron convertirlo en motivación para dominar en su estadio 4-0.

El entrenador, el exjugador inglés Gary O'Neal, reputado por no huir del cuerpo a cuerpo, quiere utilizar ese combustible para que su equipo sea capaz de dar la vuelta a la derrota por la mínima que cosecharon. Así lo ha ido dejando caer en los últimos días, al igual que algunos de sus jugadores, como el neerlandés Emmanuel Emegha, que se mostró provocador con el público de Vallecas y que no podrá participar en la revancha, puesto que se lesionó en la derrota contra el Toulouse.

Sus declaraciones han abonado un ambiente que estará encendido para acoger al Rayo, con el aporte de los más experimentados de un joven grupo, como el irlandés Andrew Omobamidele, el inglés Ben Chilwell o el argentino Valentín, que regresa tras cinco partidos de ausencia.

Elegido recientemente entre las cinco mejores promesas de la Liga francesa, el jugador de 22 años es el motor del equipo y una baza esencial para buscar la remontada junto al joven paraguayo Julio César Enciso en la punta.

- Alineaciones probables:

Estrasburgo: Penders; Ouattar, Omobamidele, Doukouré, Chilwell; El-Mourabet, Barco; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; Ilias, De Frutos, Isi; Camello.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: La Meinau.

Hora: 21.00 (19.00 GMT). EFE

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EFE

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