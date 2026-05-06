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Adamuz, un pueblo marcado por la tragedia que no quiere ser arma electoral

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Luis Ortega

Adamuz (Córdoba), 6 may (EFE).- El pueblo de Adamuz (Córdoba), marcado por la tragedia tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, sigue recuperando su normalidad y, en vísperas de cumplirse cuatro meses del suceso y en plena campaña de las elecciones andaluzas del próximo día 17, se niega a ser usado como arma electoral.

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En un recorrido por el pueblo para conocer el estado de ánimo de los vecinos en plena campaña electoral, Julio Pastor reconoce a EFE que la localidad "ha ido reponiendo la cabeza" pero al ver las imágenes en televisión se sigue encogiendo "el corazón un poco", si bien "paso a paso" se va "mejorando".

Pastor no cree que la gestión del accidente por parte de las administraciones implicadas pueda influir en el resultado de las elecciones andaluzas, aunque ve "fatal" que la tragedia se pueda usar como arma electoral. "No me gusta ver las peleas entre los partidos y que usen este tipo de actos y este tipo de consecuencias para echar mierda, la verdad lo veo un poco lamentable", añade.

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En la misma línea, Blas Moya sostiene que el pueblo "va superando poquito a poco" el accidente y, aunque cree que puede "afectar algo" en las elecciones, ve muy "malamente" que la política use esta tragedia. "Cada uno hizo lo que pudo y los servicios de emergencias fueron correctos ya que donde estaba el accidente era complicado entrar".

Por su parte, Manuel Aguilar reconoce que todo está "más calmado" aunque los vecinos "se siguen acordando" de lo ocurrido y, pese a creer que "puede que en parte sí algo afecte" a los resultados de las elecciones, rechaza "que se use" como arma electoral "y más cuando ha habido gente que ha fallecido".

Más analítico se presenta Francisco Jiménez, quien señala que el pueblo de Adamuz está "tranquilo" y tiene "asumido" el suceso que "hubiera podido pasar en muchos de los pueblos de Andalucía", mientras que considera que cada persona "valorará cómo reaccionó la administración central y la autonómica" y será "la inteligencia de los electores" la que "discernirá sobre de qué manera lo están utilizando unos y otros".

Igualmente, Noelia Toledano señala que conforme ha pasado el tiempo el pueblo "está más tranquilo", aunque ella cree que la gestión del accidente sí influirá en el resultado ya que recuerda que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo "presente en las primeras horas" y considera que "eso se ha visto" en la localidad.

No obstante, también rechaza que el accidente "se tenga que usar como un arma" y pide a los partidos políticos que se centren en "mejorar algunas cosas", como "la sanidad, por supuesto, y la educación".

Por su lado, Pedro Pino asegura que el pueblo "no se olvida" de lo ocurrido pero no cree que pueda influir en las elecciones ya que "cada uno votará a quien tiene pensado votar", si bien señala que hay un "tanto por ciento", que denomina los "chaqueteros", que "se van por unos y luego para otros" y también condena que haya quien "quiera rentabilizar las desgracias".

En este punto se da la circunstancia de que en las elecciones andaluzas de 2022 el PP fue la fuerza más votada con el 47,46 % de los votos, seguido por el PSOE, que obtuvo el 31,49 %, mientras que en las municipales de 2023 el PSOE ganó con el 43,64 % y el PP se hundió hasta el 13,03 % superado por un partido independiente que logró el 30,21 % de los votos. En las generales de meses después se igualaron las fuerzas con el PP como primero con el 40,5 % seguido del PSOE con el 36,54 %.

Pedro Amil cree que el pueblo está "marcado" y el accidente puede influir en las elecciones, aunque considera que también debería hacerlo los fallos con los "cribados de cáncer de mama", mientras que reniega del "critiqueo" tan "atroz" de los partidos a cuenta del suceso.

Finalmente, Antonia Herrerías resalta que ha sido un accidente que el pueblo "nunca olvidará" y, si bien opina que las "votaciones" determinarán si ha influido en las elecciones, no le extraña que se pueda usar como arma electoral. "Eso pasa con todas las cosas que suceden en España. Siempre entre ellos se echan unos a otros la culpa y al final los que pierden son los que se van", concluye esta vecina que pide a los políticos "que hagan bien su trabajo y miren por España" y por los ciudadanos.EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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