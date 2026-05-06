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Abierta la capilla ardiente con el féretro de Garaikoetxea en el Palacio de Ajuria

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Vitoria, 6 may (EFE).- La capilla ardiente con el féretro del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado abierta a las 10:00 de este miércoles en el interior del Palacio de Ajuria Enea de Vitoria.

Los restos mortales de Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años, ha llegado a la residencia oficial de los presidentes vascos sobre las 9.50 horas desde Pamplona, su localidad natal.

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Cubierto parcialmente por una ikurriña, el ataúd ha sido introducido en el interior del palacio por seis ertzainas después de que la banda de txisturalis interpretara el himno de la Comunidad Autónoma Vasca.

Minutos antes han llegado a Ajuria Enea la viuda de Garaikoetxea, Sagrario Mina, y sus tres hijos, quienes han aguardado la llegada del féretro en las escaleras de acceso al palacio, acompañados por el lehendakari, Imanol Pradales.

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También han estado presentes en la recepción todos los consejeros del Gobierno Vasco, quienes han recibido en los jardines de Ajuria Enea al cortejo fúnebre.

La capilla ardiente estará abierta hasta las 14:00 horas a todos los ciudadanos que deseen despedirse del exlehendakari.

Se espera que pasen por Ajuria Enea representantes políticos e institucionales, así como agentes de todos los ámbitos de la sociedad vasca, muchos de los cuales, entre ellos Pradales, ya acudieron ayer al tanatorio instalado por la familia en Pamplona.

El Gobierno Vasco decretó tres días de luto oficial que acaban hoy, día en el que se celebrará el funeral en la iglesia de San Francisco Javier de la capital navarra de quien fue lehendakari entre 1980 y 1985, el primero de la democracia. EFE

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