Asesinada una mujer en el norte de Tenerife, en un posible caso de violencia machista

Santa Cruz de Tenerife, 6 may (EFE).- Una mujer ha sido asesinada esta madrugada en Santa Úrsula (Tenerife), presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.
El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto. EFE
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