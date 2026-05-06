Espana agencias

El Supremo aclarará la compensación de rentas a caseros tras la suspensión de desahucios

Guardar

Madrid, 6 may (EFE).- El Tribunal Supremo analizará si la compensación de rentas a arrendadores por la suspensión de desahucios, prevista en el decreto de diciembre de 2020, exige que los servicios sociales identifiquen medidas de realojo o basta la declaración judicial de vulnerabilidad.

En un auto fechado el pasado 22 de abril al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso admite un recurso de Adania Patrimonio contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Adania solicitó la compensación de rentas prevista en la disposición adicional segunda del decreto de 22 de diciembre de 2020 de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda, con motivo de la suspensión de dos procesos de desahucio en sendos inmuebles de su propiedad.

Dicha disposición adicional indica que los arrendadores podrán solicitar una compensación cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales sobre la vulnerabilidad del inquilino, no hubiera adoptado medidas para facilitar su acceso a una vivienda digna.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Navarra rechazó la petición de Adania alegando que el informe de los servicios sociales no especificaba que se hubiera tomado ninguna medida para paliar la situación de los inquilinos, por lo que no cabía la compensación de rentas que pedía el casero.

El TSJ de Navarra consideró que en uno de los casos la Administración sí debía compensar al casero, pero no así en el otro, que es el que debe aclarar ahora el Supremo.

El problema surge, indica el auto, cuando los informes de los servicios sociales no han previsto «las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna".

Lo que determinará el alto tribunal es si dicha compensación de rentas está condicionada a que el informe de los servicios sociales haya identificado las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna.

O si, por el contrario, tal identificación no es necesaria, siendo suficiente con que se haya considerado acreditada la situación de vulnerabilidad económica por el juez al acordar la suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio.

Y en este último caso, cómo debe computarse el plazo de tres meses al que hace referencia el decreto de diciembre de 2020. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigadores piden a Marlaska eliminar las trabas de acceso al archivo de Interior

Infobae

Abierta la capilla ardiente con el féretro de Garaikoetxea en el Palacio de Ajuria

Infobae

Asesinada una mujer en el norte de Tenerife, en un posible caso de violencia machista

Infobae

Adamuz, un pueblo marcado por la tragedia que no quiere ser arma electoral

Infobae

Liberadas 18 mujeres explotadas sexualmente y detenidos 16 miembros de una red en Murcia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la concesión de la nacionalidad española a un sefardí tras rechazar el recurso de la Administración

Los escenarios que podrían cambiar la postura de España sobre una misión en el estrecho de Ormuz: de la difícil misión europea al alto el fuego

El alto coste de alertar sobre irregularidades y corrupción en España: “Las represalias son una estrategia destinada a la destrucción profesional y psicológica”

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

Laura Caro, gerente de Gourmetruz: “El avestruz es la gallina de los huevos de oro, de ella se aprovecha todo, la carne, los huevos, la piel y las plumas”

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”