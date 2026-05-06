Investigadores piden a Marlaska eliminar las trabas de acceso al archivo de Interior

Sol Carreras

Madrid, 6 may (EFE).- Alrededor de medio millar de investigadores han dirigido este miércoles una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle eliminar las trabas de acceso al archivo de su Ministerio, que conserva información relacionada con las cárceles y las actuaciones policiales durante el franquismo.

PUBLICIDAD

En la carta, cientos de investigadores de universidades españolas y extranjeras critican que el archivo del Ministerio del Interior siga custodiando documentación del siglo XIX y XX en lugar de haberla transferido por completo a un archivo histórico o al archivo general de la administración, de tipo intermedio.

Además, denuncian que en los casos en que formulan peticiones al archivo de Interior la documentación llega "con grandes retrasos" y en ocasiones se entrega con "restricciones de acceso", como tachones de nombres de personas aunque lleven décadas fallecidas, lo que consideran una forma de censura.

PUBLICIDAD

"No podemos hacer ninguna investigación histórica hoy en día con este archivo", denuncia a EFE Fernando Hernández, profesor de historia de la Universidad Complutense de Madrid especializado en investigar las cárceles del franquismo y uno de los firmantes.

Los investigadores también se quejan en la carta de que los instrumentos de consulta del archivo no sean "públicos y accesibles", algo que aseguran que les impide saber exactamente qué tipo de documentación hay.

PUBLICIDAD

"Es como ir a un restaurante y no tener la carta", ejemplifica Mario Lozano, de la Universidad de Barcelona, que también ha firmado el escrito.

En su caso, afirma que las restricciones del archivo del Interior le han dificultado investigar recientemente el nombramiento de alcaldes y concejales durante el franquismo.

PUBLICIDAD

Y señala que el problema se solucionaría si se cumpliera con la normativa vigente, como el real decreto de 2011 que regula los archivos de la administración general del Estado y sus organismos públicos, la ley de transparencia o la ley de memoria democrática.

"Se ha generado mucha normativa sobre archivos que garantiza el acceso a la ciudadanía, pero el funcionamiento del archivo del Ministerio del Interior no se ha actualizado", asegura.

PUBLICIDAD

Fuentes del Ministerio del Interior informan a EFE de que antes del envío de la carta a Marlaska ya se habían puesto en contacto con el grupo de investigadores para fijar una reunión y abordar este tema en persona, aunque aún no se ha concretado una fecha.

Las mismas fuentes reconocen demoras en la resolución de las consultas del archivo debido al "elevado número de solicitudes y su complejidad", pero niegan que haya censura ya que, por ejemplo, en el caso de los tachones de nombres alegan que debe hacerse así al tratarse en su mayoría de documentos secretos o confidenciales.

PUBLICIDAD

Por otro lado, admiten que los documentos históricos deberían estar custodiados en otro tipo de depósitos y, en este sentido, subrayan que llevan tiempo haciendo transferencias al archivo general de la administración cuando este les comunica que hay espacio disponible para recibir más cajas.

En 2001 ingresaron en este archivo 529 cajas, en 2011 un total de 1.300 y ahora hay 6.300 pendientes de traslado inminente.

PUBLICIDAD

Además, el Ministerio del Interior tiene previsto digitalizar próximamente un millón de documentos de su archivo para facilitar su acceso, como anunció recientemente Marlaska en una pregunta en el Senado sobre esta cuestión.

Las trabas en el archivo del Ministerio del Interior afectan a otros investigadores firmantes de la carta como Víctor Aparicio, de la UNED, que afirma a EFE que tardó año y medio en recibir documentación sobre las relaciones policiales entre España y Francia al final de la dictadura y los primeros años de la Transición.

PUBLICIDAD

Pero también denuncian dificultades de acceso víctimas del franquismo como Gema Ruiz, que quería averiguar las circunstancias del asesinato de su tío abuelo Ricardo Agudo, fusilado en junio 1939, y ha recibido un expediente con varios tachones.

"El haber tachado nombres me dificulta buscar en distintos archivos. Solo quiero saber qué pasó", se lamenta a EFE. EFE