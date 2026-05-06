Aldama dice que se le "capta" para una trama no creada por él y recalca su colaboración frente al "aparato estatal"

La defensa del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha defendido en el Tribunal Supremo que no constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y "se le capta" en una que estaba ya "plenamente asentada". Dicho eso, ha puesto en valor su "colaboración" para destaparla frente "al aparato estatal".

Así lo ha dicho su abogado, José Antonio Choclán, este miércoles en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, y en el que ha reconocido los delitos que le achacan a su cliente: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.

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Choclán ha asegurado que "Aldama no constituye, no crea, no es el jefe". Más bien, "se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015" y cuando él llega "entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos, no los corrompe", ha apostillado.

El letrado ha añadido que "la organización criminal está plenamente asentada antes de que entre en escena Aldama": "Se le capta, y efectivamente se deja captar, porque ciertamente era una persona que podía proporcionar negocios, y desde el Ministerio se le proporcionaban, él los proporcionaba y al final se repartían".

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Y ha incidido que, en noviembre de 2024, cuando se encontraba en prisión provisional por el 'caso hidrocarburos', el empresario decidió "iniciar una colaboración con la justicia", una decisión, a su juicio, "muy trascendente porque implica la renuncia a la propia defensa", así como "la autoincriminación y la entrega a los brazos de la acusación".

"Eso requiere un premio", ha demandado el abogado, que ha indicado que Aldama asumió "un rol difícil no solo por la asunción de delitos graves, sino precisamente por la lucha frente al aparato estatal".

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EL PAGO DE COMISIONES, "ABSOLUTAMENTE ACREDITADO"

Por otro lado, Choclán ha manifestado que "el pago de comisiones a Ábalos y Koldo ha quedado absolutamente acreditado" y que Aldama "era la persona encargada de proporcionar fondos".

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"Víctor es la persona que llama a la puerta para decirles, 'oye, si quieres una obra pública, vas a tener que pagar una comisión'. Era un recaudador de fondos, fondos entregados a Koldo y a Ábalos", ha remachado.

Ese dinero, según dijo Aldama y ha recordado el letrado, se destinaría "a financiar al Partido Socialista a través de un sistema de donaciones nominativas, que ya se encargaría Koldo de buscar a los donantes".

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También ha agradecido al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, haber dejado "la puerta abierta, aunque no lo haya hecho formalmente en su calificación, a los postulados de la acusación popular y de la defensa" sobre la atenuante de confesión, más favorable para el presunto conseguidor que la del Ministerio Público.

Choclán ha referido que la organización criminal a la que dice haber pertenecido "no es solo a nivel vertical", sino que "es transversal, es horizontal".

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"El señor Aldama es un instrumento", ha remachado, "pero no del exministro, es un instrumento mucho más grande, precisamente para satisfacer los fines de esta estructura ya creada con anterioridad".

Así, el letrado ha puesto de manifiesto que en uno de los audios aportados, que data de 2019, "se habla ya de la implicación de otros altos cargos", como de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, o de Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

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Una circunstancia similar ocurrió con la carta que Aldama remitió al expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó, otro de los "instrumentos para obtener financiación", ha dicho Choclán.

NO HA HABIDO UN PACTO DE CONFORMIDAD

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Por otro lado, el letrado ha querido insistir en que "no se ha firmado" un pacto de conformidad con la Fiscalía: "Pero desde luego, la importancia de la colaboración no solo ha sido destacada por el Ministerio Fiscal, sino creo que es de justicia reconocer" la contribución de su representado.

Unos hechos que, para él, "no se conocían antes de que debutara la declaración" de Aldama, motivo por el que considera que es aplicable la atenuante de confesión muy cualificada.

"Sabemos de la jurisprudencia de la Sala, no la ignoramos, que para rebajar adicionalmente y considerarse muy cualificada, debe valorarse la intensidad de la colaboración", ha explicado. Esa intensidad, "la que le era exigible" a Aldama, "se ha completado extraordinariamente", ha argumentado Choclán.

Es más, a su juicio, la mencionada colaboración "ha ido mucho más allá de lo debido", pues "hubiera bastado una confesión, un reconocimiento" de los hechos.

Y ha remachado: "Aquí lo que estamos hablando es si por razones de utilidad pública, de coadyuvar a la Administración de la Justicia, de ayudar a este tribunal a fijar con certeza o mayor certeza un hecho probado, tiene sentido".

"Ciertamente el Ministerio Fiscal nos ha reconocido que no solo existe una posibilidad legal, es que aparte es frecuente pactar una rebaja de uno o dos grados, que es lo que a juicio del tribunal tendrá que establecerse y es lo que demanda esta parte", ha argumentado.

UNA COLABORACIÓN "CONTRA UN APARATO ESTATAL"

Choclán ha manifestado que el "mérito es mucho mayor", en lo referido a la confesión de Aldama, teniendo en cuenta que "esa colaboración es en solitario de un ciudadano contra un aparato estatal en el que ya aparecía implementada una organización criminal antes de que él llegara". "Y esta Sala tiene la oportunidad precisamente de sentar doctrina sobre esta situación", ha apuntado.

Y como ejemplo, el abogado ha citado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó "una demanda de juicio ordinario" después de su declaración como acusado el pasado 29 de abril.

"Tiene su lectura, como también la tiene el que el PSOE pidiera la prisión de Aldama en la causa que se sigue en el Juzgado Central Número 5", ha señalado.

Unos hechos que, según Choclán, "tienen un sentido de represalia por una actuación procesal y tiene un sentido de desincentivar a Aldama para la colaboración".

LA ACUSACIÓN A CERDÁN

El abogado ha insistido en que Aldama ha colaborado "aportando información veraz, complementando los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y "abriendo nuevas líneas de investigación".

Según el letrado, gracias a esa colaboración "se ha demostrado la existencia de hechos mucho más graves" y "se han identificado a otros miembros" próximos al PSOE y al Gobierno, como al exsecretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán.

Y en esta línea, el letrado ha denunciado que a su cliente "se le llama delincuente desde el Gobierno" cuando apuntó a una presunta trama de amaños de obra pública, en la que Cerdán esta imputado y que habría afectado a adjudicaciones de Transportes.

"Después, cuando se abren los dispositivos, seis meses después se verifica que lo que dijo Aldama del cupo vasco era real, que los papeles que ya entregó Aldama señalando con colores la obra pública era real", ha indicado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años de prisión para Aldama por haber confesado.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden alrededor de cinco años de prisión al aplicarle la atenuante muy cualificada por confesión.