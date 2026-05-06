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El Braga recupera a los españoles Gómez y Martínez para la vuelta ante el Friburgo

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Lisboa, 6 may (EFE).- Los españoles Víctor Gómez y Gabri Martínez han vuelto a entrenarse con el Braga y han sido incluidos este miércoles en la convocatoria de su técnico y compatriota Carlos Vicens para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa contra el Friburgo.

El lateral Gómez se unió a sus compañeros en el entrenamiento, pero con una férula en la mano izquierda tras sufrir un traumatismo durante la ida, en la que fue una de las figuras del triunfo de su equipo por 2-1.

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Debido a esa lesión, el exjugador del Espanyol fue baja en el reciente empate liguero ante el Estoril (1-1), al igual que su paisano catalán, el delantero Martínez, quien además, por una lesión muscular, se perdió la ida ante los alemanes.

Vicens también incluyó en la convocatoria al capitán, el exatacante del Málaga Ricardo Horta.

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Horta tuvo que ser sustituido en la primera parte del primer duelo contra el Friburgo por lesión y, aunque ha estado en el entrenamiento, se ha ejercitado aparte de la plantilla, por lo que sigue siendo duda para la vuelta que se disputará este jueves.

El Braga del mallorquín Vicens viaja a Alemania con la ventaja conseguida en la ida por 2-1 gracias a un gol en el último suspiro del marfileño Mario Dorgeles. EFE

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EFE

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