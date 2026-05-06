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Un camarero condenado a 6 meses de cárcel por agredir y llamar "mariquitas" a dos clientes

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Alicante, 6 may (EFE).- Un camarero de un pub de Benidorm (Alicante) ha sido condenado a seis meses de cárcel y al pago de 1.960 euros por agredir y llamar "maricones" y "mariquitas" a dos hombres que habían entrado en el local.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el camarero, que trabajaba en un pub especializado en espectáculos musicales en directo, se acercó la noche del 30 de octubre de 2022 a la mesa en la que estaba las víctimas y les preguntó con actitud agresiva si eran homosexuales.

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Posteriormente, añade la sentencia, cuando las dos víctimas intentaban abandonar el local, el condenado, movido por sus prejuicios hacia su orientación sexual y con la finalidad de menospreciarles y ofender su dignidad, dijo delante del resto de clientes “ya se van los mariquitas”, mientras realizaba un gesto de burla.

A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a uno de los hombres, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas, a lo que el otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien.

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Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria. EFE

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EFE

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