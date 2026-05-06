Los Mossos investigan una agresión sexual a una menor en el barrio del Raval de Barcelona

Barcelona, 6 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual a una menor de edad en el barrio del Raval de Barcelona el pasado fin de semana, y por el momento el autor de los hechos todavía no ha sido detenido.

La agresión sexual a la menor se produjo sobre las 21:50 horas de la noche del pasado sábado 2 de mayo en las inmediaciones de la calle Tallers de Barcelona, según ha avanzado Metropoli Abierta y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Los Mossos han abierto una investigación para localizar y detener al autor de esta agresión sexual, aunque la menor todavía no ha presentado una denuncia en comisaría.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra del distrito barcelonés de Ciutat Vella se ha hecho cargo del caso. EFE

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