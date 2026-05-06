Kopecky: "La victoria de la paciencia"

Redacción deportes, 6 may (EFE).- La belga Lotte Kopecky (SD Worx) logró, por fin, alzar los brazos en la cuarta etapa de la Vuelta, el triunfo de la paciencia que le sirvió a la doble campeona mundial para enfundarse el maillot rojo de líder.

"Tuvimos que ser pacientes. Dos veces segunda, otra vez no tan bien, así que como equipo realmente creíamos que podíamos ganar, pero teníamos que esperar. Hoy por fin lo he logrado", dijo Kopecky en la meta de Antas de Ulla.

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La victoria llegó a complicarse por una escapada que fue anulada a 2,6 km de meta.

"Hoy fue la etapa más fácil, con algunas subidas largas pero constantes, pero el final fue bastante duro. En un momento pensé que ya no íbamos a alcanzar a la escapada. En los últimos 3 kilómetros se produjeron ataque tras ataque, y por suerte mis compañeras estaban imparables y pudieron responder a todos. Yo solo tuve que ir rueda a rueda, y al final estábamos en la posición perfecta". concluyó Kopecky. EFE

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