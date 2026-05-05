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Simón cree "necesario" llegar a un acuerdo para firmar el Tratado de Pandemias de la OMS

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Barcelona, 5 may (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, cree "necesario" llegar a un acuerdo para firmar el Tratado de Pandemias de la OMS, un documento vinculante que busca prevenir, preparar y responder de manera equitativa a futuras emergencias sanitarias globales.

Así lo ha declarado este martes en un acto celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB), donde han debatido cómo las desigualdades sociales condicionan la salud y los resultados clínicos.

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Aunque el texto principal fue adoptado en mayo del 2025, las discrepancias surgen en el sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), un anexo técnico que aborda el intercambio rápido de patógenos y cómo se comparten los beneficios, como vacunas y fármacos.

Hasta que no se llegue a un consenso sobre este anexo, el Acuerdo sobre Pandemias no se puede firmar, un hecho que "no es bueno", ha afirmado.

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En este sentido, Simón ha defendido que este tratado es "más importante que nunca" para poder dar una respuesta global común en caso de que una nueva pandemia mundial surgiera.

En este sentido, ha opinado que como sociedad "no hemos salido mejor de la pandemia del COVID" porque se sigue sin ser colaborativo y sin entender que la salud "es un problema global y multisectorial".

"Estamos fracasando a la hora de dar acceso igualitario a los recursos sanitarios", ha remarcado.

Aun así, el director del CCAES se ha mostrado optimista respecto a las opciones de llegar a un acuerdo, y ha manifestado que "seguramente" se acabe firmando a finales de este año o el que viene.

También ha animado a los asistentes al acto a que "empujen a sus representantes para que negocien y dejen de lado los intereses que no son globales". EFE

(Foto) (Video) (Audio)

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EFE

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