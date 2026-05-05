Redondo resalta como gran avance de justicia la inclusión de fútbol femenino en quiniela

Madrid, 5 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este martes que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela "es un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", dijo tras la aprobación de la medida por el Consejo de Ministros.

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La ministra precisó que "en este momento la brecha salarial entre lo que cobran los profesionales del fútbol masculino y las del fútbol femenino es de nada más y nada menos que del 744 %. 190.000 euros de media para los jugadores frente a 22.500 de media para las jugadoras" y añadió, en declaraciones difundidas por su cartera, que estas futbolistas "lo han ganado todo y muchas dan todo para seguir compitiendo". EFE