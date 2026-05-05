Miembros de Global Sumud Flotilla juzgados por una protesta pro Palestina en Bilbao seguirán denunciando "el genocidio"

Miembros de la Global Sumud Flotilla que está siendo juzgados por su participación en una protesta pro Palestina contra CAF en diciembre de 2025 en Bilbao, en la que se cortó la circulación del tranvía y se registraron altercados, han asegurado que seguirán denunciando "el genocidio en Gaza".

Tras prestar declaración en el juzgado, los tres miembros de la Global Sumud Flotilla han comparecido ante los medios de comunicación para asegurar que van a "seguir insistiendo" en "reivindicar los derechos humanos y denunciar un genocidio".

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Según ha indicado Agus Gorbea, están siendo juzgados por "una acción en contra de CAF y de las empresas vascas que colaboran con el genocidio en Palestina", así como de "nuestras instituciones que también están colaborando con el sionismo".

Tenemos el derecho y la obligación como sociedad civil de seguir reivindicando el derecho internacional y los derechos humanos", así como y de "seguir denunciando un genocidio y la eliminación de todo un pueblo por parte del Estado sionista". "Y vamos a seguir haciéndolo", ha remarcado.

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Tras señalar que su caso "no tiene nada que ver con lo que está pasando en Palestina, donde los presos y presas palestinas están en una situación mucho más dramática", Gorbea ha denunciado que "en estos dos últimos años ha habido bastantes muertos en las cárceles palestinas como consecuencia del hambre, de la falta de medicinas y de las torturas".

También ha denunciado "el acoso" a la flotilla de Global que va hacia Gaza, así como la situación del activista brasileño Thiago Ávila y el hispanopalestino Saif Abu Keshek, detenidos por autoridades israelíes tras la intercepción de la Global Sumud Flotilla en el mar Mediterráneo, y que, "ante una situación de posible prolongación de la detención en cárceles sionistas, están en huelga de hambre y en una situación que ya se sabe de torturas y muy inhumana".

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En cuanto a sus declaraciones en el juzgado por su participación en la protesta de diciembre, Gorbea ha dicho que han asegurado que "no hubo ningún tipo de violencia por parte de la gente que estaba allí", sino que fue "una acción pacífica".

"La violencia que hubo fue una vez de terminada la protesta, cuando entró la Ertzaintza a identificar a los participantes de una forma bastante violenta", ha asegurado.

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