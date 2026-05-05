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Marcelino: "Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia"

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Villarreal (Castellón), 5 may (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, dijo en redes sociales, después de que el club anunciará este lunes que no continuará la próxima temporada, que "ha llegado el momento de cerrar una bonita historia" y que la decisión fue "meditada y tomada desde la tranquilidad".

“Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia. Ha sido una decisión meditada, tomada desde la tranquilidad y con la honestidad que define nuestra trayectoria", señaló Marcelino, quien por segundo año consecutivo ha clasificado al Villarreal para disputar la Liga de Campeones.

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"Volvimos en un momento de dificultad y ahora nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho y el orgullo de haber devuelto al Villarreal CF al lugar que le corresponde, junto a los mejores. Hemos sido felices en estas dos etapas. Siete temporadas en un club que nos ha tratado con cariño y respeto", destacó el técnico.

Marcelino mostró su agradecimiento "especialmente" al presidente Fernando Roig y al consejero delegado Fernando Roig Nogueroles "por haber confiado" en él y su cuerpo técnico. "Y también al inolvidable José Manuel Llaneza que, aunque ya no está con nosotros, siempre nos mostró su apoyo, respeto y cariño", añadió.

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"Agradecer a todos los trabajadores del club que nos dieron su continuo apoyo y confianza, permitiéndonos disfrutar de la convivencia cada día. Queremos destacar el cariño y el respeto de la afición, que nos mostró su apoyo incondicional", continuó.

El técnico asturiano agregó "un capítulo especial de agradecimiento para los jugadores, representados por sus capitanes". "Valoramos su esfuerzo individual y colectivo, que nos permitió alcanzar, dos años consecutivos, la participación en la 'Champions League' por primera vez en la historia del club", apostilló.

"Ha valido la pena", subrayó, "compartir este viaje con todos y cada uno de ellos, sentir su entrega y respeto. Como personas y como deportistas, nos han demostrado su profesionalidad, compromiso y confianza. Además de los buenos resultados, nos quedamos con el grupo humano que hemos formado".

También agradeció el "excelente" trabajo de sus compañeros en el cuerpo técnico, ya que "su compromiso diario, su profesionalidad y su capacidad han sido claves". "Es un privilegio compartir este camino con ellos. Gracias por vuestra lealtad, ayuda y capacidad", agregó.

"Mis mejores deseos para el futuro. Siempre llevaré al Villarreal CF en mi corazón, ha sido muy importante en mi vida y me siento parte de su historia. ¡Gracias, groguets! ¡Endavant!", concluyó. EFE

jmg sm/ism

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EFE

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