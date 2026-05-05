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Luke Evans imprime acento español a la Gala Met con diseño de Palomo Spain y Vivas Carrión

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Madrid, 5 may (EFE).- El actor y cantante galés Luke Evans ha imprimido acento y diseño español en la Gala Met que se ha celebrado esta noche en Nueva York con una creación de Palomo Spain que acompañaba con una gorra de Vivas Carrión, pero no ha sido el único, Bad Bunny ha vuelto a lucir un diseño de Zara como también ha hecho Stevie Nicks, cantante de Fleetwood Mac.

Al más puro estilo Village People, Luke Evans apareció con un diseño en color burdeos y tachuelas, con un significativo corte en los glúteos, seña de identidad de Palomo Spain, una propuesta estética inspirada en el universo visual de Tom of Finland, figura clave de la cultura queer de mediados del siglo XX.

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El estilismo se completa con guantes de cuero, una corbata a juego, un cinturón completamente tachonado y una correa cruzada. Debajo, una camisa de gasa de seda transparente introduce contraste y ligereza a una silueta por lo demás estructurada.

El estilismo, de fuerte carga simbólica, estaba compuesto por pantalón, botas y cazadora, acompañados de una gorra clásica del colectivo, reinterpretada por Vivas Carrión, según ha reseñado en una nota la firma de sombreros liderada por Felipe Vivas y Manuel Carrión.

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La pieza fue realizada completamente a mano en los talleres de Vivas Carrión, tomando como referencia las icónicas gorras policiales que han sido históricamente resignificadas dentro de esta subcultura.

La imagen final evocaba de manera directa el imaginario del artista Tom of Finland, un resultado "rotundo, provocador y cargado de presencia", ha señalado Felipe Vivas.

El elemento innovador clave de la propuesta residió en la versión de pantalones y chaqueta del diseñador cordobés Alejandro Palomo, así como en la elección cromática: el tradicional negro fue sustituido por un sofisticado tono burdeos, aportando una nueva lectura contemporánea al código estético en piel.

La sorpresa de la noche fue la aparición de Marta Ortega, presidenta de Inditex, junto a su marido, Carlos Torretta, luciendo una creación de John Galliano, diseñador con el que Zara ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años.

También la cantante y compositora Stevie Nicks ha lucido un diseño de Galliano para la firma española: un vestido azul medianoche con una falda de amplio vuelo acompañada de una chaqueta de terciopelo.

Además, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a lucir un traje de Zara, como ya hizo en su actuación en el Super Bowl, en esta ocasión un traje negro, con blusa de gran lazada en el cuello y un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, su yo del futuro. EFE

(Foto)

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EFE

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