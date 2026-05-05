El GP Catalunya 2026 estrena 'Fan Fest' en Barcelona y un nuevo centro médico

Barcelona, 5 may (EFE).- El Gran Premio Monster Energy de Catalunya 2026, que se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del 15 al 17 de mayo, contará como principales novedades una 'Fan Fest' que se celebrará en la capital catalana y un nuevo centro médico en el trazado barcelonés.

"Este año, el evento da un paso más. Lo hemos redimensionado para acercarlo mucho más a la ciudadanía, que deje mucho más legado e involucre mucho más a la población con la creación de una 'Fan Fest MotoPG' que se celebrará en la plaza Catalunya los días 13 y 14 de mayo", ha explicado este martes Pau Relat, presidente de Fira Circuit, durante la presentación del evento en el Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau.

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Así, está previsto que esta fiesta para los aficionados en el corazón de Barcelona tenga simuladores de MotoGP, réplicas de motos de carreras, música, consolas de videojuegos y varios puntos de restauración.

Un espacio donde los aficionados podrán conocer de cerca y escuchar a algunas de las estrellas de MotoGP. Y es que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), junto a su hermano Àlex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), reciente ganador del GP de España, Àlex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) estarán en el escenario entre las 18:00 y las 19:00 del miércoles 13 de mayo. Y durante la hora previa, también harán acto de presencia algunos de los pilotos más importantes de Moto3 y Moto 2.

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"Queremos que esto se convierta en una experiencia que vaya mucho más allá de la propia carrera. Que toda la ciudad viva durante la semana este Gran Premio y, por tanto, se pueda crear este sentimiento de pertenencia", ha afirmado Relat.

Por su parte, Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha apuntado que "la novedad más importante" de esta 35ª edición del Gran Premio, es el nuevo centro médico, "que ha costado casi un millón de euros y que dará un servicio más eficaz y más eficiente a los deportistas, sus equipos y a todos los asistentes del circuito".

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Sàmper también ha destacado la salud y solidez de "una industria histórica y muy importante en Cataluña", como es la del motor: "Un ecosistema, que entre el Gran Premio de motos que tendremos ahora y el de coches que se disputará en junio, mueve 500 millones de euros y genera una ocupación de 2.500 personas".

A la presentación del GP de Catalunya también han asistido, entre otras personalidad, Berni Álvarez, conseller de Deportes de la Generalitat; Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports, el organizador del Mundial de Motociclismo; y el excampeón de Moto2 Pol Espargaró, quien se recupera de una lesión de muñeca.

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"Estoy bien, pero no tanto como me gustaría. ¿Si llego a tiempo para estar en Montmeló? El doctor dice que no, pero yo digo que sí", ha comentado entre risas el ahora piloto probador de KTM, nacido en Granollers, a pocos kilómetros del circuito. EFE