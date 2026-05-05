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Bolaños niega órdenes a la Fiscalía para no reducir la petición de pena a Aldama y le acusa de colaborar con el PP

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que la decisión de mantener la petición de pena de siete años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama está "basada en criterios técnicos", al tiempo que ha acusado al PP --que lidera la acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo-- de estar "colaborando" con el presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

"Yo aquí quiero ser muy claro, quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", ha apostillado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras las críticas del PP contra la Fiscalía General por impedir que se rebaje la petición de pena para el empresario.

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El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, comunicó este lunes que mantiene la pena de siete años de prisión para Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está enjuiciando en el Supremo y en el que también están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García.

"Ha sido una decisión del Ministerio Fiscal basada en criterios técnicos. Respeto absoluto desde el Gobierno y desde el Ministerio de Justicia a las decisiones que adopta la Fiscalía, pues es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal en su conjunto que, por supuesto, nosotros respetamos", ha precisado.

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EL PP DENUNCIA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

El ministro respondía así al comunicado emitido esta mañana por el PP denunciando que la Fiscalía General del Estado "ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno" al negarse a reducir la petición de pena a Víctor de Aldama, "pese a su colaboración con la Justicia" en el 'caso mascarillas', que "afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez".

Según el PP, esta decisión de la Fiscalía rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas.

"Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción", ha recordado el partido.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario han reducido la condena de siete a cinco años de cárcel.

"Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública", señaló el lunes el letrado del PP, Alberto Durán, para añadir que aplican al empresario "la circunstancia atenuante de confesión".

Por otro lado y sobre la demanda que presentó el ministro contra Aldama el pasado viernes por vulneración de su derecho al honor, Bolaños ha aseverado que no tiene "más que añadir" y que "ahora es el tiempo de la justicia".

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EuropaPress

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