Racing celebra el Apertura y Nacional se sigue hundiendo

Montevideo, 3 may (EFE).- Racing alzó este domingo el trofeo de campeón del Torneo Apertura uruguayo y celebró con su público, mientras que Nacional sumó su séptima derrota en 14 presentaciones y se sigue hundiendo en la clasificación.

Racing, equipo del argentino Cristian Chambian, igualó 1-1 ante Montevideo City Torque con anotaciones de Martín Ferreira para el local y de Nahuel da Silva para el visitante.

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De todas formas, el resultado final fue anecdótico ya que el final del juego fue el comienzo de los últimos festejos.

Es que los primeros comenzaron una semana atrás cuando los futbolistas regresaban en autobús a Montevideo tras vencer por 0-1 a Cerro Largo en la ciudad de Melo, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital uruguaya.

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En ese momento, Montevideo Wanderers derrotó por la mínima a Peñarol en el estadio Centenario. Ese resultado le dio a Racing el título del Apertura, primero en la Primera División Profesional en sus 107 años de historia.

También este domingo, Albion venció por 3-2 a un Nacional que se sigue hundiendo en el Apertura, donde perdió la mitad de los partidos que jugó, ocupa el noveno lugar y cayó con todos los equipos que ascendieron desde la Segunda División.

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El argentino Álvaro López en dos oportunidades y Carlos Javier Airala marcaron para el Pionero, mientras que Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro lo hicieron para el Tricolor.

De esta manera, Nacional se preparó de la peor forma para jugar el miércoles frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores, torneo en el que también perdió el último juego que disputó.

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En otros juegos de la fecha, Cerro Largo venció por 0-1 a Progreso con un tanto de Tiziano Correa y Boston River derrotó por 2-1 a Central Español con dos goles de Facundo Muñoa.

Además, en el debut de Jorge Fossati como entrenador, Liverpool goleó por 3-0 a Danubio con anotaciones de Federico Martínez, Ramiro Degregorio y Facundo Barceló.

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Mientras tanto, Juventud venció por 2-1 a Montevideo Wanderers con tantos de Patricio Pernicone y Fernando Mimbacas, al tiempo que Deportivo Maldonado le ganó por 0-1 a Cerro con un gol de Nicolás Fuica.

Este lunes, la penúltima etapa del Apertura se cerrará con el partido Peñarol-Defensor Sporting.

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Cuarto en el Apertura, el Aurinegro buscará una victoria para igualar la línea del ascendido para esta temporada Deportivo Maldonado, que tiene 26 puntos y está a cinco del campeón.

Mientras tanto, Albion se encuentra en este momento tercero con 25 enteros y Central Español es quinto con 21, marcando una gran primera parte de temporada de los equipos que el año pasado jugaron en Segunda. EFE

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