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Pumas dilapida ventaja, América empata y la vuelta por semifinales queda abierta

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México, 3 may (EFE).- América se recuperó este domingo en un partido que perdía por dos goles, empató en casa 3-3 con Pumas y dejó abierta para la vuelta la serie de cuartos de final del Torneo Clausura mexicano.

Por Pumas, cuya portería es custodiada por el costarricense Keylor Navas, anotaron el brasileño Juninho y los mexicanos Uriel Antuna y Jordan Carrillo. América igualó con goles de Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas, estos dos últimos de penalti.

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Los felinos se fueron en ventaja en el minuto 5 tras un error en la salida de las Águilas que Juninho aprovechó con un remate desde fuera del área, lejos del alcance de Rodolfo Cota.

América empató 1-1 en el minuto 13 a través de Violante.

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Los Pumas encontraron el 1-2 en el minuto 43 por otro regalo defensivo de América que Antuna capitalizó con un remate de pierna derecha.

En el segundo tiempo América adelantó líneas en busca del empate, pero el visitante amplió en el minuto 52 con un remate fuera del área de Carrillo.

Aguilar se volcó al ataque, cerró las conexiones de Pumas y emprendió la recuperación con un tanto en el minuto 78 a través de un penalti cometido por el panameño Adalberto Carrasquilla que Martín cambió por gol.

En el minuto 83 de nuevo Pumas fue castigado con un penalti por una falta. Zendejas engañó a Navas y dejó todo igual.

El partido de vuelta de los cuartos de final se jugará este domingo en cancha de Pumas. EFE

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EFE

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