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Alianza Lima gana con el gol debut del argentino Federico Girotti y se mantiene líder

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Lima, 3 may (EFE).- Alianza Lima ganó este sábado 2-1 al CD Moquegua con el primer tanto del argentino Federico Girotti y se mantiene así líder del Torneo Apertura, mientras que el Universitario es cuarto, pero en la decimotercera fecha goleó 1-4 al Juan Pablo II College.

Erick Castillo, el segundo jugador con más goles en el torneo, anotó en el minuto 36 para el Alianza y tras una asistencia de Jairo Vélez, Girotti firmó el 2-1, un tanto celebrado tanto por el público del Matute como por sus compañeros, ya que el argentino se estrenó como goleador en el conjunto íntimo desde su llegada a Lima en diciembre de 2025.

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Además de demostrar el fin de su sequía, el delantero mostró que se ha recuperado de una lesión de hombro, y ayudó al Alianza, que solo ha sufrido una derrota en el torneo, a sumar los tres puntos y ubicarse líder con 32 unidades.

El centrocampista ecuatoriano Édgar Lastre fue autor del único gol de los de Moquegua, que ocupan la posición once con 16 puntos.

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Sigue de cerca al conjunto íntimo el equipo revelación de la temporada, el Chankas CYC, que con 29 unidades es segundo y le falta jugar un partido que disputará este lunes con el Deportivo Garcilaso, que es decimocuarto con 13 puntos.

El Cienciano, tercero en la tabla con 26 puntos, ganó 1-0 al Comerciantes Unidos con un gol al término del partido del argentino Neri Bandiera, que fue elegido en el once ideal de la fecha 3 de la Copa Sudamericana tras darle la victoria a su equipo ante Mineiro.

De hecho, los de Cusco son primeros del grupo B de la Sudamericana tras ganar este miércoles al conjunto brasileño.

Por su parte, el Universitario goleó este domingo 1-4 al Juan Pablo II College con doblete de Edison Flores, un tanto del argentino Caí Fara y otro del brasileño Miguel Silveira, que se estrenó con la U.

El conjunto crema, cuarto con 24 unidades, viene de ganar 4-2 al Nacional de Uruguay en la Libertadores, donde los cuatro integrantes de su grupo están empatados con 4 puntos.

Entre otros resultados, el Sporting Cristal empató 2-2 Cusco, el FC Cajamarca ganó 3-2 al Sport Boys, ADT venció 1-0 al Atlético Grau, Alianza Atlético 4-1 Sport Huancayo y el Melgar ganó 2-0 al UTC. EFE

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