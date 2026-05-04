Las Thorns defienden el liderato en Chicago y Washington y Gotham presionan

Chicago (EE.UU.), 3 may (EFE).- Portland Thorns ganaron por 0-2 en su visita a Chicago Stars y afirmaron su liderato en la NWSL, aunque presionadas por Washington Spirit y Gotham, clubes entrenados respectivamente por los españoles Adrián González y Juan Carlos Amorós.

Los goles de Olivia Moultrie y de Reilyn Turner permitieron a las Thorns llevarse su partido en la Ciudad del Viento y celebrar su sexta victoria en ocho partidos.

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Tienen 19 puntos en la clasificación, 4 más que Spirit de González, que triunfaron por 2-4 en su visita a Orlando Pride con doblete de la italiana Sofía Cantore y goles de la paraguaya Claudia Martínez Ovando, de tan solo 18 años, y de Trinity Rodman.

Las Spirit están empatadas con las San Diego Wave, doblegadas en casa este domingo por el Bay FC.

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En la tercera plaza se coloca el Gotham, que ganó este mismo domingo 1-0 al Racing Louisville con diana decisiva de Jaedyn Shaw. EFE