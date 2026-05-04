Los Mossos investigan un tiroteo en la calle en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Barcelona, 4 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que se ha producido a primera hora de este lunes en plena calle en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), sin que consten heridos y sin que hasta el momento haya alguna detención.

El tiroteo se ha producido sobre las seis y media de la mañana de este lunes en la Rambla Catalana del barrio de la Torrassa de L'Hospitalet de Llobregat, por causas que se están investigando, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra.

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Diversos testimonios han alertado al servicio de emergencias de que habían escuchado varias detonaciones en la zona, por lo que se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra.

La policía ha encontrado en el lugar de los hechos, en el suelo, cinco cartuchos ya detonados, según las citadas fuentes.

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La Región Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación.

Los agentes están recogiendo testimonios y revisando las cámaras de seguridad de la zona para ver si las imágenes pueden aportar información sobre el tiroteo.

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Los Mossos todavía no han podido determinar si se trata de uno o de varios los autores de los disparos. EFE

(vídeo)

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