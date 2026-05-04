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Óscar López traslada la "preocupación" europea ante las "declaraciones y amenazas" de Trump

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha trasladado este lunes la preocupación que existe en Europa ante las "declaraciones y amenazas" del presidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, ha definido a España como un "gobierno serio" que cumple con sus compromisos dentro de OTAN. En contraste, ha criticado duramente la retórica de Trump, señalando que sus "amenazas hacen muy mal a la imagen de Estados Unidos y a la de la propia Alianza Atlántica"

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"Será el señor Trump el que tenga que explicar esas cosas que hace y que dice que lo único que hace es restarle apoyos y comprensión en Europa", ha expresado el ministro poniendo como ejemplo a Alemania o Dinamarca.

ASISTENCIA DIPLOMÁTICA

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Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España está "volcado" en prestar toda la asistencia diplomática y legal necesaria al ciudadano activista de nacionalidad española que ha sufrido una "detención absolutamente ilegal" por parte de las fuerzas de Israel en aguas internacionales y ha enviado un mensaje de tranquilidad a sus familiares, afirmando que el Ejecutivo "le va a defender como corresponde".

El Gobierno israelí ha confirmado que el activista español Saif Abukeshek, detenido este pasado miércoles durante un asalto de fuerzas israelíes en aguas internacionales contra una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza, se encuentra ya en el país.

López ha lamentado que la relación con Israel sea "complicada" debido a que dicho país "exalta la legalidad internacional". En este sentido, ha reafirmado que España mantendrá su defensa de un "orden multilateral basado en reglas" y del Estado de derecho.

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