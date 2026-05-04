Meteosat y La Habitación Roja en el 30 aniversario de Contempopránea, en Alburquerque

Alburquerque (Badajoz), 4 may (EFE).- Meteosat, La Habitación Roja y Maga encabezan el cartel del 30 aniversario de Contempopránea en Alburquerque, CPOP 30, que los días 21 y 22 de agosto reunirá a bandas históricas y emergentes en un formato íntimo, alegado de los grandes montajes comerciales, en el histórico paseo de las Laderas.

El festival regresa a Alburquerque con un cartel que equilibra la nostalgia de sus fundadores y la pujanza de la nueva escena independiente.

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La programación destaca por el regreso a los escenarios de Meteosat y la presencia de La Habitación Roja, formación estrechamente vinculada a la identidad del certamen.

A ellos se suman Miguel Rivera (Maga), habitual de las primeras ediciones, y el músico local Julien Elsie, quien formó parte del cartel original en 1996.

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La propuesta se completa con bandas como Apartamentos Acapulco y una selección de nuevos valores nacionales: Aurora Roja, Nadie Patín, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos, a falta de confirmar un grupo sorpresa final.

El director del festival, Agustín Fuentes, ha subrayado que este regreso al castillo de Luna busca recuperar lo que el proyecto significaba en sus inicios.

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Frente a la tendencia de los eventos masivos, esta edición apuesta por un aforo reducido que permita una conexión directa entre el artista y el público, aprovechando el valor arquitectónico de los baluartes de la fortaleza.

La celebración de este aniversario en Alburquerque convivirá con la edición de gran formato que tendrá lugar en Don Benito.

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Mientras que la cita de agosto se define por su carácter patrimonial y simbólico, las instalaciones de FEVAL acogerán los días 16 y 17 de octubre un evento con capacidad para 6.000 personas.

Con esta diversificación, la organización pretende atender tanto al público que busca la experiencia original del 'indie' como a las necesidades logísticas de la industria actual.

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Las entradas para la cita especial de Alburquerque ya pueden adquirirse en la plataforma oficial del festival. EFE

pcf/csc/ros

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