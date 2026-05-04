Azcón reivindica la gestión y fija la acción como prioridad del nuevo Ejecutivo PP-Vox

Zaragoza, 4 may (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha apelado al “trabajo, exigencia y prudencia” como principios del nuevo Gobierno autonómico PP-Vox durante la toma de posesión de sus consejeros, en un acto en el que ha subrayado que la gestión y la acción política será la clave para “mejorar la vida de los aragoneses”.

Los miembros del nuevo Ejecutivo, seis por parte del PP además del presidente, y tres por Vox, han tomado posesión este lunes en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli en un acto solemne que ha comenzado con la interpretación del Himno de Aragón y ha concluido con el Himno de España.

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El nuevo gabinete está compuesto por seis consejeros del PP: vicepresidencia y consejería de Presidencia, Justicia y Cultura; Hacienda, Interior y Administración Pública; Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial; Economía, Competitividad y Empleo; Sanidad; y Educación, Ciencia y Universidades.

Y también hay tres consejeros de Vox (Desregulación, Bienestar Social y Familia con rango de vicepresidencia; Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente y Turismo).

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Durante su intervención, Azcón ha defendido que el nuevo Ejecutivo no parte de cero, sino que cuenta con “una hoja de ruta afianzada en los pasos, medidas y avances adoptados en la anterior legislatura”, en gran parte vinculados al acuerdo suscrito en 2023 entre PP y Vox.

“Tenemos en nuestras manos volver con diligencia a esa labor común para seguir andando el mismo camino”, ha dicho.

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El presidente ha incidido en que lo que hagan o dejen de hacer será lo que realmente "dejará huella" en la sociedad y ha recalcado que la prioridad será resolver problemas concretos y avanzar en el bienestar de la ciudadanía.

“Es nuestra obligación hacer que las cosas funcionen, centrados desde el primer día en resolver los problemas de nuestros vecinos”, ha afirmado.

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Dirigiéndose a los consejeros, ha subrayado el “peso de la responsabilidad” que asumen y les ha instado a ejercer el cargo “con criterio, sensatez y dedicación”, orientando cada medida al crecimiento económico, la cohesión social y la mejora de oportunidades.

“Cada acción debe pensar en aumentar el bienestar de las familias”, ha señalado, al tiempo que ha apelado a “ofrecer más oportunidades a las personas que viven en Aragón”.

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Azcón ha reconocido la posibilidad de cometer errores, aunque ha asegurado que, en ese caso, el Gobierno “lo explicará y rectificará debidamente”, al tiempo que ha rechazado “ponerse excusas” en la gestión.

El presidente ha concluido insistiendo en que “solo existe un camino hacia el éxito, el trabajo”, una idea que ha reiterado como eje de la legislatura, junto a la vocación de servicio público y la necesidad de adoptar decisiones “meditadas” con respaldo técnico, legal y social. EFE

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