España encara una semana inestable con lluvia, tormentas, nieve y temperaturas más frescas

Madrid, 4 may (EFE).- La primera semana de mayo arranca inestable con lluvias, tormentas, nieve y temperaturas bajas para la época, especialmente en el norte y este peninsular, y aunque a mitad de semana se prevé una breve mejoría, las precipitaciones y el frío volverán a intensificarse para el fin de semana.

Las temperaturas experimentarán altibajos en función de los días y de las zonas, ha adelantado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), quien ha señalado que, en general, se espera un ambiente "típico de primavera", aunque en la segunda mitad de la semana predominará un ambiente fresco para la época del año en la mayor parte del país.

PUBLICIDAD

A partir del jueves, se incrementará la inestabilidad en la península como consecuencia de la presencia de bajas presiones en su entorno, y aún con cierta incertidumbre sobre las zonas que recibirán más lluvia, estas se situarán probablemente en el norte y este del país, con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta, fuertes, con granizo y rachas intensas de viento.

Para el fin de semana, persistirá la inestabilidad en casi toda la península, a medida que se vaya inyectando aire más frío tanto en superficie como en capas más altas de la atmósfera, desde el noroeste hacia otras zonas del territorio.

PUBLICIDAD

Hoy dominarán los chubascos acompañados de tormenta y, localmente, de granizo, así como rachas muy fuertes de viento, más intensas en el área cantábrica y en el nordeste peninsular. Además, nevará a partir de unos 1.700 metros en la cordillera Cantábrica y de unos 2.000 metros en los Pirineos.

Por el contrario, en la mitad sur, el tiempo será más estable, aunque no se descarta algún chubasco en el sureste y también en Baleares.

PUBLICIDAD

Las temperaturas serán en general más bajas salvo en el Mediterráneo, donde subirán; Por zonas, en el valle del Guadalquivir y en el interior de la Comunidad Valenciana se superarán los 25 grados, mientras que en las comunidades cantábricas y en Castilla y León se rondarán los 15 a 18 grados.

La inestabilidad quedará acotada al norte de la península, donde continuarán los chubascos fuertes acompañados de tormenta y granizo, en el Cantábrico oriental y en el nordeste peninsular; Nevará en torno a unos 1.500 metros en la cordillera Cantábrica y a partir de unos 1.600 a 1.900 metros en los Pirineos.

PUBLICIDAD

En el resto de la mitad norte habrá intervalos nubosos con algunos chubascos, al igual que en el interior de la mitad este, sobre todo en entornos montañosos, mientras que el tiempo será más estable en la mitad sur.

Las temperaturas descenderán, especialmente las nocturnas, con un ambiente fresco para la época del año en la mitad norte y valores propios de estas fechas en el resto; Se superarán los 25 grados en el valle del Guadalquivir y se rondarán en el Mediterráneo, mientras que en el noroeste las máximas se quedarán en torno a los 15 grados.

PUBLICIDAD

Será una jornada más estable en general, aunque persistirá cierta inestabilidad en el tercio norte, con nieve por encima de unos 1.500 a 1.800 metros. Por la tarde podría registrarse algún chubasco en entornos montañosos del norte y del este.

En el resto predominará poco nuboso, con temperaturas diurnas algo más altas en la mitad sur: este día, en general, los valores estarán en torno a lo normal para la época en el sur, mientras que el ambiente seguirá siendo frío para estas fechas en la mitad norte.

PUBLICIDAD

Así, ciudades como Burgos, Lugo o Palencia rondarán los 15 grados de máxima, mientras que Madrid o Barcelona alcanzarán unos 20 grados y Sevilla llegará a los 27 grados.

Para esta jornada, se espera inestabilidad debido a la presencia de bajas presiones en al península, y aunque existe incertidumbre sobre las zonas que recibirán más lluvia, probablemente se situarán en el norte y este del territorio, y de nuevo con chubascos, tormentas fuertes con granizo y rachas intensas de viento. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)