La grandeza del hecho creativo, eje de los 29 Premios Max de las Artes Escénicas

Madrid, 4 may (EFE).- El Teatro Romano de Mérida acogerá la gala de la 29ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas el próximo 1 de junio, bajo la dirección de la directora, coreógrafa e intérprete extremeña Cristina D. Silveira, un espacio que simboliza la evolución y el poder de las artes escénicas de ahí que 'La grandeza' sea el lema de esta edición.

"Me agarré a la frase Sic Parvis Magna: no hay grandeza sin pequeños comienzos", ha argumentado la directora, que ha elegido como temáticas centrales de la ceremonia la grandeza del hecho creativo, el origen del teatro, del rito al mito, a la fiesta y la capacidad que tenemos de transformarnos a través del arte.

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Habrá un homenaje a la mujer, empezando por Ceres, que representa fertilidad creativa, además de a la 'Medea', de Margarita Xirgú, que recuerda el inicio del Festival de Teatro de Mérida de 1933, y finaliza con Hécuba, la madre perseguida, olvidada y silenciada, "un homenaje a las madres que viven en la guerra, que pierden a sus hijos", ha explicado este lunes Cristina D. Silveira en una nota distribuida por la Fundación Sgae, organizadora de los premios.

Además, la celebración rendirá un homenaje a la poetisa extremeña Catalina Clara Ramírez de Guzmán.

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Para Silveira, la entrega de los galardones supondrá un viaje que indagará "desde el origen más ancestral del teatro a toda la antigüedad grecolatina, pasando por el clasicismo y el barroco, hasta llegar a lo más contemporáneo".

Dividida en cuatro partes y con un total de 12 actuaciones, la gala celebrará la nobleza del pensamiento filosófico y la importancia del teatro, la composición contemporánea y la danza.

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"Toda mi línea de trabajo, mi pensamiento y mi forma de vida impregnan la gala, la creación a la que me dedico", ha defendido la coreógrafa que ha puesto en pie más de 45 espectáculos y cuya compañía, Karlik Danza Teatro, celebra este año su 35º aniversario. EFE