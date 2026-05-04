Ábalos subraya que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

Madrid, 4 may (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha subrayado en el Tribunal Supremo que se le juzga por un caso "claramente mediático, juzgado desde hace tiempo y con condena clara", en el que productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarlas".

"Es parte de toda la miseria de este proceso", ha denunciado el también exdirigente socialista a lo largo del interrogatorio del fiscal, en el que está negando, punto por punto, todas las acusaciones en su contra, como la presunta contratación irregular de su expareja Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes en empresas públicas. EFE

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