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El Tenerife, pendiente del tope salarial para afrontar el retorno a Segunda División

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Santa Cruz de Tenerife, 4 may (EFE).- El Club Deportivo Tenerife empieza a planificar la próxima temporada en Segunda División cuando aún sigue de celebraciones por el ascenso certificado el pasado viernes y, para ello, está pendiente del tope salarial que fije LaLiga.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la entidad blanquiazul, Felipe Miñambres, tras la recepción a la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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Preguntado por las expectativas del CD Tenerife en su regreso a Segunda, Miñambres ha afirmado: "Vamos a ver el equipo que podemos hacer".

"Cada partido es una oportunidad de estar en Segunda División, de ganar. Después hay que ver el tope salarial que nos da la Liga para afrontar la temporada y a partir de ahí trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero ya vamos en los parámetros de la Liga, que suelen ser muy exhaustivos", ha analizado.

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Ha recordado que hace un año, al consumarse el descenso a Primera RFEF, dijo que había que "ponerse la camisa" de la nueva categoría, y ahora que se ha consumado el ascenso hay que cambiársela por la de la categoría de plata.

La cuestión, ha ahondado, es si será de los equipos "de arriba"; "a ver el lugar que nos da LaLiga en cuanto a nuestro límite salarial".

El técnico, Álvaro Cervera, ha abogado por su parte por ir viendo el futuro "poco a poco", ya que aún restan tres jornadas por disputarse en las que el equipo intentará "competir lo mejor posible", aunque ha avanzado que dará más minutos a los menos habituales.

Sobre el objetivo que muchos han lanzado durante las celebraciones del ascenso, el de volver a Primera División, Cervera ha indicado que "se repite mucho pero no es la realidad inmediata".

"Acabamos de subir y lo que tenemos que hacer es instalarnos y ponernos a jugar en esa categoría y ya veremos lo que el equipo da de sí y dónde nos pondrá (la competición). Es ilógico y luego vienen los reveses, no cumplir con lo que no se pensaba", ha apostillado.

Durante el acto de recepción celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Cervera ha dedicado unas emocionadas palabras a sus jugadores sin los cuales, ha dicho, no es "nada".

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha reconocido "el trabajo fantástico" de jugadores, técnicos y directiva, y se ha mostrado seguro de que "todos los ciudadanos de Santa Cruz se lo agradecen muchísimo".

"Hemos compartido alegrías y decepciones y hoy estamos celebrando una gran alegría, en la que han ascendido gracias al esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico y directiva, pero también con ustedes asciende nuestra ciudad, con ustedes asciende Santa Cruz", ha aseverado Bermúdez, quien ha apuntado al siguiente objetivo: volver a Primera.

El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, ha destacado la capacidad de un deporte como el fútbol de "hacer felices a muchas personas". "A veces, cuando eres jugador no te das cuenta, pero cuando vas cumpliendo años y pasando por diferentes puestos te das cuenta de que lo que verdaderamente importa es poder hacer feliz a la gente, a una isla entera", ha añadido.

El capitán, Aitor Sanz, ha indicado:"Para nosotros es un gran orgullo estar presentes en esta recepción porque hemos logrado este éxito", y ha agregado "seguiremos peleando para hacer este club un poquito más grande y esperamos que la ciudad nos acompañe". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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