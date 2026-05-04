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Abascal dice que la Justicia juzgará a los acusados en el 'caso Koldo' pero ubica a Sánchez como "el número uno"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que es "de sentido común" situar como "el número uno" en la "trama" del caso mascarillas al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero ha indicado que será la Justicia la que se encargue de determinar si los testimonios de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son ciertos.

Así lo ha indicado en Úbeda (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre el juicio que, sobre el citado caso, se celebra en el Tribunal Supremo, donde el exministro de Transportes ha declarado este lunes como acusado.

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Abascal ha reconocido que no está "siguiendo mucho las declaraciones de unos y de otros" y "los jueces tendrán que determinar qué es lo que hay de verdad y de mentira en todo eso". En todo caso, ha manifestado que más allá de lo que diga Ábalos, Koldo o Cerdán, es "de sentido común" que "el número uno de esta trama de corrupción y de esta mafia es Pedro Sánchez".

En su intervención, además, ha defendido la "prioridad nacional" y ha insistido en que "el problema prioritario" en España es, precisamente, el presidente del Ejecutivo central, sobre el que ha advertido que "está dispuesto a robar" las elecciones generales de 2027 "valiéndose del asalto a las instituciones del Estado" y del "proceso de nacionalizaciones".

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Con respecto a los insultos hacia Sánchez, ha precisado que lo que le "sorprende es que la pregunta que se hagan algunos es sobre si se insulta al presidente del Gobierno o que se afea a los ciudadanos que muestran su indignación". "Me preocupa mucho que a (Alberto Núñez) Feijóo y Juanma Moreno sea esto lo que les inquieta", ha apostillado.

También ha apuntado al presidente del Gobierno como "culpable directo" de la "inseguridad creciente" en la sociedad española y, especialmente para las mujeres. Como ejemplo, ha hablado de la chica "degollada" este fin de semana en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en un caso sobre el que ha afeado "mucho silencio" que, en su opinión, no se daría si hubiese "sido cometido por un español".

Por todo ello y "sin ninguna duda", el dirigente de Vox ha expresado el respaldo de Vox a la manifestación convocada por Sociedad Civil Española para el próximo 23 de mayo para pedir la dimisión de Sánchez.

"Animamos a los españoles a una movilización masiva para seguir exigiendo algo que no va a ocurrir, que es la dimisión de Pedro Sánchez. Pero es bueno que los ciudadanos, con los medios que tienen a su alcance y por supuesto van a contar con todo nuestro apoyo, se movilicen en las calles", ha aseverado.

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