El Sporting suma la baja de Queipo para el duelo ante el Málaga

Gijón, 4 may (EFE).- La plantilla del Sporting de Gijón realizó este lunes un entrenamiento de descarga en la escuela de Mareo tras la derrota ante el Ceuta para iniciar la preparación del duelo ante el Málaga (La Rosaleda, sábado 21:00 horas) con la baja de Queipo como novedad.

El extremo cayó lesionado en el transcurso de la segunda parte del duelo ante el Ceuta en una desafortunada acción en la que remató a portería, pero tras el gesto técnico un defensor rival le pisó, lo que le causó un mal apoyo.

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Queipo no pudo continuar y solicitó el cambio, después de haber entrado escasos minutos antes al terreno de juego en lugar de un compañero, y el extremo salió de El Molinón sin apoyar el pie ayudado de unas muletas.

En cuanto al resto de bajas, Brian Oliván volvió a trabajar al margen a raíz de unas molestias en el isquio, cuestión que ya le dejó fuera de la última convocatoria, además de los lesionados Nacho Martín, Loum y Ferrari.

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El que continuó con el grupo, a pesar de no entrar a última hora en la lista ante el Ceuta, fue Juan Otero, que sí apunta a regresar para la cita ante el Málaga.EFE.

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