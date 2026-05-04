Este martes habrá inestabilidad en el norte peninsular y cielos despejados en el sur

Madrid, 4 may (EFE).- El tiempo inestable continuará en el norte peninsular este martes, con precipitaciones en el tercio nordeste y Baleares y chubascos ocasionales en el resto de esa zona, y habrá heladas en áreas montañosas, así como nevadas a partir de los 1.500 metros en el norte, mientras que en el sur habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta y posible granizo, que podrían llegar a ser localmente fuertes en el tercio nordeste y Cantábrico oriental, con alguna tormenta aislada en el extremo norte.

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Se esperan nevadas en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota en torno a los 1.500 metros en el noroeste y 1.600/1.800 metros en el resto. En el tercio norte peninsular y montañas del centro serán probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos.

Habrá predominio de intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, con nubes bajas y de evolución por la tarde, cuando son probables chubascos ocasionales, más intensos en entornos de montaña del este.

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En la mitad sur peninsular se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubosidad de evolución, con algún chubasco aislado en el sudeste.

Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto. Los descensos serán generalizados para el caso de las mínimas, exceptuando en Galicia y Canarias con pocos cambios. Se darán heladas débiles en montañas del extremo norte.

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Predominará el viento de componente oeste en la península, moderado en litorales del norte y sur, incluso con posibles intervalos fuertes en los de Galicia y Alborán; en el resto, en general habrá viento flojo y arreciará por la tarde. Será moderado del este y nordeste en Canarias y del suroeste tendiendo a variable en Baleares.

- GALICIA: brumas y bancos de niebla dispersos. Cielos nubosos, temporalmente cubierto, con lluvias y chubascos, y tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, con intervalos de moderado en el litoral.

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- ASTURIAS: cielos nubosos, temporalmente cubiertos, con lluvias y chubascos, con tormentas ocasionales. La cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo y moderado en el litoral, girando a flojo.

- CANTABRIA: cielos nubosos, temporalmente cubiertos, con lluvias y chubascos, localmente acompañados de tormentas. La cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros. Temperaturas con cambios ligeros, localmente en descenso ligero las mínimas. Heladas débiles y dispersas en cumbres de Liébana. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

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- PAÍS VASCO: cielos nubosos, temporalmente cubiertos, con lluvias y chubascos, y tormentas ocasionales, que podrían ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos, con nubosidad más abundante y nubes de evolución. Precipitaciones débiles en general, con chubascos que pueden ir acompañados de alguna tormenta en el norte y este, y tendiendo a remitir. La cota de nieve en torno a 1.300-1.400 metros, subiendo por encima de 1.500-1.600 metros.

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Temperaturas en ligero descenso, más acusado en las mínimas. Algunas heladas débiles en zonas altas de montaña del noroeste. Viento flojo o moderado.

- NAVARRA: probables brumas y bancos de niebla matinales y vespertinas en las zonas montañosas del noroeste. Intervalos nubosos, con nubosidad más persistente en la mitad norte. LLuvias y chubascos dispersos, con tormentas locales; con probables chubascos y tormentas localmente fuertes. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo.

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- LA RIOJA: probables brumas y bancos de niebla matinales. Cielo nuboso a intervalos nubosos, con nubes de evolución, con precipitaciones y chubascos, que pueden ir acompañados de alguna tormenta. La cota de nieve por encima de 1.500-1.600 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios. Predominará el viento flojo o moderado.

- ARAGÓN: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna, y chubascos acompañados de tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en el sur de Huesca, Bajo Aragón y este del valle del Ebro. Temperaturas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable y con intervalos moderados.

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- CATALUÑA: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna y chubascos acompañados de tormenta, y probabilidad de que sean localmente fuertes. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en el litoral y prelitoral sur. En el litoral, viento flojo, localmente moderado; en el resto flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos, con nubosidad de evolución. Sin descartar alguna precipitación débil ocasional en el norte montañoso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente moderado en el sur, y máximas con ligeros cambios. Viento flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes bajas al principio, más abundante en la Sierra, con aumento de la nubosidad de evolución y disminuyendo a poco nuboso. En la Sierra, probables nieblas matinal dispersas en zonas altas y probables chubascos dispersos. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos de las mínimas. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas, aumentando la nubosidad de evolución, más abundante en la mitad norte, evolucionando a poco nuboso en general. Chubascos dispersos, más probables en las zonas de montaña, con alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con cambios ligeros. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna, y chubascos acompañados de tormenta en Castellón, sin descartar que sean localmente fuertes especialmente en el interior norte, menos probables y más débiles y aislados en el resto. Temperaturas mínimas en descenso ligero, y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar alguna precipitación débil en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el Campo de Cartagena y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: brumas matinales. Intervalos nubosos, con chubascos ocasionales y dispersos, más probables en Mallorca y Menorca, que en el norte y nordeste de Mallorca podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad alta, así como de nubosidad baja en zonas bajas del norte y este, principalmente durante las horas nocturnas, y también en zonas de interior de la provincia occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles ocasionales en Tenerife y La Palma.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado, con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y sureste; en medianías y cumbres, viento flojo de dirección variable, así como moderado, con intervalos de fuerte en cumbres centrales de Tenerife. EFE