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El Covirán Granada puede descender de forma matemática en Zaragoza

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Granada, 4 may (EFE).- El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, puede descender de categoría de forma matemática en la próxima jornada de la Liga Endesa en la pista del Casademont Zaragoza, un rival directo de los rojinegros en la pugna por la permanencia en la máxima categoría.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz afronta las cinco últimas jornadas de la fase regular como último clasificado con cinco victorias, a cuatro de una salvación que marcan con nueve partidos ganados el Dreamland Gran Canaria, el San Pablo Burgos y el propio Casademont Zaragoza.

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La derrota sufrida por el Covirán Granada este domingo en la pista del Surne Bilbao Basket (88-83) ha complicado muchísimo las opciones de permanencia de un cuadro andaluz.

Los granadinos certificarían su descenso a la Primera FEB si pierden en Zaragoza el sábado y, además, el San Pablo Burgos gana su partido ante el Barça ese mismo día.

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En el caso de salir con opciones matemáticas del choque ante los maños, el descenso del equipo granadino probablemente llegaría el miércoles siguiente, cuando recibirá al Barça en el Palacio de Deportes de la ciudad andaluza.

El Covirán Granada, que esta campaña aún no ha vencido como visitante, ha ganado dos partidos en las tres últimas jornadas, pero su reacción ha sido muy tardía y ha llegado cuando sus opciones de salvación eran mínimas tras su pésima primera vuelta, en la que sólo ganó un partido. EFE

jag/cc/jl

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EFE

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