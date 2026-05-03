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Triplete de la española García y gol de la colombiana Restrepo ponen a Monterrey en semis

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Monterrey (México), 2 may (EFE).- La española Lucía García brilló este sábado con un triplete en la goleada de Monterrey por 4-0 sobre el Cruz Azul que clasificó al cuadro regio a las semifinales del torneo Clausura femenino mexicano.

La colombiana Marcela Restrepo anotó el otro tanto de las Rayadas, que avanzaron con un global de 5-1 pues el miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final, empataron 1-1.

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Monterrey dominó el primer tiempo gracias a la influencia de Lucía García y Marcela Restrepo.

Las Rayadas se fueron en ventaja en el minuto 25 en un servicio al área por izquierda de Alejandra Calderón a la entrada de Restrepo, quien resolvió con remate de derecha ante la salida de Alejandría Godínez.

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En el segundo tiempo Cruz Azul adelantó líneas en busca del empate, por lo que dejó espacios en su zaga que aprovechó en un contragolpe en el que luego de una serie de rebotes dentro del área, García remató de derecha a la red para marcar el 2-0 al 54.

Tres minutos después Lucía marcó su segundo tanto, y el 3-0 de su equipo, en una escapada por izquierda que culminó con un recorte dentro del área y disparo de derecha al ángulo de la portería.

Lucía García cerró su exhibición en otra incursión por izquierda al área, en la que volvió a recortar a la defensa para definir de derecha el 4-0 en el minuto 65.

Más temprano, la española Irene Guerrero marcó dos goles en la victoria por 3-2 de América sobre Juárez, resultado con el que las Águilas también avanzaron a la semifinal del certamen.

Además de Guerrero anotó Scarlett Camberos para el local. Por Juárez marcaron la guatemalteca Aisha Solórzano y la francesa Aurelie Kaci.

Los cuartos de final seguirán este domingo con dos partidos.

El campeón Tigres, de Jenni Hermoso, busca remontar la desventaja de 2-1 con Toluca.

Objetivo similar tiene Pachuca, que en la ida perdió el jueves por 2-1 ante Guadalajara, que dirige el español Antonio Contreras. EFE

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EFE

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