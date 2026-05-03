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3-4. Orlando remonta un 0-3, gana en Miami y amarga el partido 100 de Messi con el Inter

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Chicago (EE.UU.), 2 may (EFE).- Orlando City, con triplete del argentino Martín Ojeda, remontó este sábado un 0-3 y triunfó por 4-3 sobre un Inter Miami que sigue sin poder ganar en su nuevo campo, el NU Stadium, en el partido 100 de Leo Messi con el conjunto del sur de Florida.

Tras estrenar su nuevo estadio con tres empates, 2-2 con Austin y New York Red Bulls y 1-1 con New England Revolution, el Inter Miami volvió a fallar en casa, esta vez con un durísimo bajón físico y mental tras dominar la primera mitad.

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Messi anotó un gol y dio una asistencia en los primeros 45 minutos, en los que también pudo meter dos dianas más, de no toparse con la gran noche del meta canadiense Maxime Crepeau.

El público del NU Stadium ese preparaba para una fiesta de fútbol en el fin de semana en el que Miami también acoge el GP de Fórmula 1, y todo había empezado de la mejor manera.

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Ian Fray adelantó de cabeza al Inter Miami a los cuatro minutos. Messi asistió a Telasco Segovia para el 2-0 en el 25 y anotó nueve minutos después un golazo de zurda para el 3-0.

El Inter Miami tenía el partido bajo control, pero antes del descanso Ojeda sorprendió al portero Dayne St. Claire con el 1-3.

Esa diana cortó el ritmo del Inter Miami y las cosas empeoraron tras el descanso.

Porque el Inter Miami tuvo un profundo bajón físico en la reanudación y el Orlando sumó llegada tras llegada, hasta alimentar una remontada que parecía imposible.

Ojeda firmó su doblete personal en el 68 con un potente disparo raso de zurda y perdonó el empate ante la salida de St. Claire. En el 78, Maximiliano Falcón provocó un penalti evitable en una acción a balón parado y Ojeda transformó con seguridad para el 3-3.

El argentino completó su triplete en la MLS, en la que había anotado cuatro goles en diez partidos hasta ahora.

El Inter Miami intentó reaccionar tras el 3-3, pero no tuvo fuerzas y dejó espacios al contragolpe en los que Orlando ahondó. En el 93, Ojeda dejó pasar un pase vertical, al estar en fuera de juego, y habilitó a su compañero Tyrese Spicer, que sentenció a St. Claire para el definitivo 4-3.

Orlando, que espera a Antoine Griezmann después del Mundial, se dio una alegría y es ahora antepenúltimo en el Este.

El Inter Miami bajó a la tercera plaza y podría ser superado por el Chicago Fire, cuarto. EFE

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EFE

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