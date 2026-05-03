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Dos menores y tres adultos heridos en una colisión entre dos coches en La Rioja

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Madrid, 3 may (EFE).- Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas menores de nueve y once años, en una colisión entre dos vehículos ocurrida este sábado por la tarde en el kilómetro 371 de la carretera N-232, a su paso por El Villar de Arnedo (La Rioja), informó el 112 de esta comunidad autónoma.

A consecuencia del siniestro, las cinco personas -tres adultos y los dos menores- fueron trasladas al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra, sin que trascendieran más detalles acerca de su estado.

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El Centro de Emergencias del Gobierno de La Rioja recibió las llamadas de varios particulares alertando del accidente a las 18:16 horas, momento en el que movilizaron a agentes de la Guardia Civil, a los Bomberos del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS) y a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de Carreteras. EFE

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