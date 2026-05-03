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El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas debido a la previsión de tormentas

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Redacción deportes, 2 may (EFE).- El Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida adelantará tres horas su salida, debido a la elevada posibilidad de tormentas que apuntan los pronósticos meteorológicos.

Así lo acaba de hacer público la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), que, tras mantener conversaciones con la FOM -el principal organismo responsable de la F1- y el promotor de la prueba, informó de que la salida de la prueba se dará a la una de la tarde, hora de local, es decir, tres horas antes de lo previsto inicialmente. La carrera arrancará, por tanto, a las siete de la tarde en horario peninsular español (las 17:00 horas GMT).

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"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", reza el comunicado hecho público este sábado por la FIA en el circuito de Florida.

"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", añade el mensaje de la Federación Internacional. EFE

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