Espana agencias

Miles de portugueses salen a la calle para celebrar la victoria del Oporto en la Liga lusa

Guardar

Lisboa, 3 may (EFE).- Miles de personas salieron a las calles de Portugal a celebrar la consagración del Oporto como campeón de la Liga lusa 2025/26, decidida este sábado con un 1-0 de los 'dragones' frente al Alverca en la 32ª jornada.

Este es el 31º título de la historia del club norteño y su primero en cuatro temporadas.

PUBLICIDAD

La mayor concentración se registró en las afueras del Estádio do Dragão, donde se instaló un escenario para que los vencedores pudieran dirigirse a los presentes.

Ya de madrugada, más de tres horas después de que finalizara el partido de la victoria, los jugadores salieron a saludar al público, que les recibió entre aplausos, petardos y gritos de júbilo.

PUBLICIDAD

El más vitoreado fue el técnico del Oporto, el italiano Francesco Farioli, que apareció cargando una placa en la que se leía 'campeón' junto a la imagen de la cabeza de un dragón.

"Como dice Jorge Costa, volvemos a tener un equipo, un gran equipo", dijo el entrenador en portugués, en referencia al exdirector de fútbol profesional del Oporto, fallecido en 2025.

A continuación, añadió: "Lo conseguimos juntos. ¡Este título es nuestro!"

Después fue el turno del capitán, Diogo Costa, que agradeció a los seguidores su apoyo.

Las celebraciones, que se extendieron a varias ciudades del pais, se vieron empañadas en la localidad de São João da Madeira, en el distrito de Aveiro (región Centro), después de que dos coches se chocaran por accidente, causando varios heridos, aunque ninguno grave, informaron a EFE fuentes policiales.

El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, por 1-0 en la trigésima segunda jornada.

Con esta victoria, con la que acumula 85 puntos, garantiza matemáticamente la conquista del título, ya que no pueden ser alcanzados en la tabla por el resto de equipos cuando faltan apenas dos jornadas por disputar antes de que finalice la competición. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3-4. Orlando remonta un 0-3, gana en Miami y amarga el partido 100 de Messi con el Inter

Infobae

Dos menores y tres adultos heridos en una colisión entre dos coches en La Rioja

Infobae

El Gran Premio de Miami se adelanta tres horas debido a la previsión de tormentas

Infobae

Antonelli: Muy feliz con mi calificación, fue una gran recuperación tras un sprint dificil

Infobae

Luis Argüello: "Queremos que la basílica del Valle de los Caídos siga siendo basílica"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico