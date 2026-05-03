Miles de portugueses salen a la calle para celebrar la victoria del Oporto en la Liga lusa

Lisboa, 3 may (EFE).- Miles de personas salieron a las calles de Portugal a celebrar la consagración del Oporto como campeón de la Liga lusa 2025/26, decidida este sábado con un 1-0 de los 'dragones' frente al Alverca en la 32ª jornada.

Este es el 31º título de la historia del club norteño y su primero en cuatro temporadas.

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La mayor concentración se registró en las afueras del Estádio do Dragão, donde se instaló un escenario para que los vencedores pudieran dirigirse a los presentes.

Ya de madrugada, más de tres horas después de que finalizara el partido de la victoria, los jugadores salieron a saludar al público, que les recibió entre aplausos, petardos y gritos de júbilo.

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El más vitoreado fue el técnico del Oporto, el italiano Francesco Farioli, que apareció cargando una placa en la que se leía 'campeón' junto a la imagen de la cabeza de un dragón.

"Como dice Jorge Costa, volvemos a tener un equipo, un gran equipo", dijo el entrenador en portugués, en referencia al exdirector de fútbol profesional del Oporto, fallecido en 2025.

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A continuación, añadió: "Lo conseguimos juntos. ¡Este título es nuestro!"

Después fue el turno del capitán, Diogo Costa, que agradeció a los seguidores su apoyo.

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Las celebraciones, que se extendieron a varias ciudades del pais, se vieron empañadas en la localidad de São João da Madeira, en el distrito de Aveiro (región Centro), después de que dos coches se chocaran por accidente, causando varios heridos, aunque ninguno grave, informaron a EFE fuentes policiales.

El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, por 1-0 en la trigésima segunda jornada.

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Con esta victoria, con la que acumula 85 puntos, garantiza matemáticamente la conquista del título, ya que no pueden ser alcanzados en la tabla por el resto de equipos cuando faltan apenas dos jornadas por disputar antes de que finalice la competición. EFE