Moreno anuncia subida del precio máximo de vivienda para acogerse a tipos reducidos en impuesto de transmisiones

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo a una ampliación del precio máximo de la vivienda para aplicar los tipos reducidos en el impuesto de transmisiones y que actualmente está fijado en 150.000 euros.

En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a la zona residencial de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), Juanma Moreno, ha indicado que el tipo máximo está fijado actualmente en 150.000 euros, pero "hoy en día no hay vivienda que se construya a ese precio", por las subidas de todos los elementos necesarios para la construcción (hierro, cemento, hormigón o ladrillos).

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"En definitiva, han subido todos los elementos fundamentales, de manera que las viviendas, incluso las protegidas, están por encima muchas de ellas de ese precio", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que si los pisos suben, "tiene sentido que el límite para poder acogerse a la bajada de impuestos pues también suba".

Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que se están haciendo cálculos sobre hasta dónde se podría ampliar el precio máximo, aunque podría rondar entre los 200.000 y 220.000 euros.

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Ha indicado que un nuevo gobierno del PP-A seguiría trabajando "con mucha ímpetu en uno de los grandes objetivos que tenemos en esta legislatura", como es facilitar el acceso a la vivienda.

También se ha referido a la medida fiscal que ya anunció hace unos días sobre la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesión y donaciones cuando se hace una cesión de vivienda entre hermanos.

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Asimismo, se ha referido a su compromiso de cara a la nueva legislatura de ofrecer soluciones reales de acceso a una vivienda a 200.000 personas en Andalucía.

El candidato del PP-A ha defendido que sus compromisos son "creíbles" porque se hacen "con presupuesto", "con realismo" y "cuantificando cada una de estas medidas".

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Así, ha recordado que Andalucía ha multiplicado por cuatro las viviendas protegidas impulsadas, con más de 15.700 en siete años, y ha anunciado la segunda fase del Plan Vive, con 20.000 nuevas viviendas protegidas y otras 22.000 en rehabilitación, para facilitar 66.000 viviendas en alquiler asequible.

Frente a "esta lotería" y a una "subasta de ofertas electorales, a cuál más inverosímil" por parte de los candidatos de los otros partidos, Moreno ha confiado en que la mayoría de los andaluces seguirá apostando por "la estabilidad, por la seguridad, por la fiabilidad" y por un gobierno "cercano y fiable" del PP.

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