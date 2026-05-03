Los 'Spanish Beatles' del 4x400, clasificados para los Mundiales de Pekín 2027

Redacción deportes, 3 may (EFE).- Los denominados 'Spanish Beatles', el relevo español del 4x400 masculino formado por David García Zurita, Samuel García, Manuel Guijarro y Oscar Husillos, lograron este domingo el billete a los Mundiales de atletismo de aire libre de Pekín 2027 en los Campeonatos del Mundo de relevos disputados en Gabonore (Botsuana).

El relevo 4x400, que en la primera ronda clasificatoria batió el récord nacional con 3:00.26 pero no pudo lograr el pase a la final, consiguió el objetivo del billete mundialista para Pekín a la segunda oportunidad. Lo hizo tras completar una buena carrera en la que pararon el crono en 3:01.37, sólo superados por el equipo de Senegal (3:01.28).

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El objetivo era quedar entre los dos primeros de la serie, de los ocho competidores, ya que sólo los dos primeros tenían clasificación para el Mundial de Pekín.

Los doce países clasificados en el relevo 4x400 masculino para los Mundiales de Pekín 2027 son Australia, Botsuana, Sudáfrica, Portugal, Catar, Bélgica, Países Bajos, Zimbabue, Japón, Brasil, Senegal y España. EFE

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