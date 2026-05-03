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88-83. Surne Bilbao cierra una semana fantástica y hunde al Granada

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Bilbao, 3 may (EFE).- El Surne Bilbao sudó para derrotar en Miribilla al colista Coviran Granada (88-83), pero logró completar una semana fantástica en la que, después de conquistar el miércoles su segunda Copa FIBA Europa, sumó una victoria que le mete de lleno en la pelea por el 'playoff' de la Liga Endesa.

El cuadro nazarí, por su parte, compitió hasta el final en la pista bilbaína y tuvo opciones de llevarse un partido que dominó en el marcador en varias fases de la mano de Luka Bozic, pero acabó cediendo y encajó una derrota que le hunde en la clasificación y prácticamente le condena al descenso.

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Melwin Pantzar (17 puntos y 24 de valoración) tomó las riendas del partido cuando peor pintaban las cosas para los de Ponsarnau y lideró una actuación local sin demasiado brillo condicionada sin duda por el desgaste de la final europea.

Por parte granadina, Bozic (21 y 33) estuvo a la altura de sus últimas actuaciones bien secundado esta vez por Albegovic (18 puntos y 5 rebotes) y Valtonen (12).

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El partido arrancó algo frío y bastante espeso por parte de los dos equipos. Los locales cobraron las primeras ventajas (16-11, m.8), pero el Granada no dejó despegarse a los de Ponsarnau y cerraron el cuarto con un triple de Alibegovic que firmó el empate en el primer cuarto (16-16).

En el segundo, el Surne se entonó y cuando parecía que iba a abrir brecha con los puntos de Frey y Petrasek (28-20, m.24) fue Bozic el que sujetó ese arreón local. El croata comenzó a facturar en el aro bilbaíno y con 33-30 llego una decisión arbitral que tuvo influencia en el desarrollo posterior del encuentro.

Tras no conceder dos tiros en la quinta falta de equipo del Surne, cometida por Pantzar sobre Bozic a 4.24, al parecer por un error de la mesa de anotación los colegiados decidieron rectificar a 2.41 tras ser advertidos después de unos pasos de Sylla.

Una decisión que provocó el enfado de Ponsarnau y el desconcierto en sus jugadores y que aprovechó el Granada para darle la vuelta al marcador y marcharse al descanso con una renta de cinco puntos (41-46) gracias a un triple sobre la bocina de Valtonen.

En el tercero el partido subió en intensidad y ambos equipos entraron en un intercambio de golpes con alternativas en el marcador y ventaja bilbaína antes de empezar el último parcial gracias a un triple de Normantas (67-65).

Pero no bajó los brazos el Granada y a 3.58 para el final un triple de Costa puso un 72-77 que derivó en el último golpe de guión cuando surgió la figura de un Pantzar imparable para firmar un parcial de 11-0 que resultó definitivo, aunque ni siquiera con el 83-77 el cuadro nazarí se dio por vencido y apretó hasta la bocina final.

- Ficha técnica:

88 - Surne Bilbao (16+25+26+21): Frey (11), Normantas (6), Hilliard (12), Lazarevic (2), Hlinason (9) -equipo inicial- Jaworski (10), Pantzar (17), Krampelj (4), Bagayoko (4), Petrasek (11), Sylla (-) y Font (2).

83 - Coviran Granada (16+30+19+18): Costa (12), Jassel Pérez (2), Valtonen (12), Bozic (21), Brimah (-) -equipo inicial- Rousselle (6), Olumuyiwa (4), Alibegovic (18), Durán (2), Tomás (-) y Howard (6).

Parciales: 16-16, 41-46 (descanso), 67-65 y 88-83 (final).

Árbitros: Martín Caballero, Francisco Araña y Ariadna Chueca. Eliminaron por cinco faltas a los visitantes Jassel Pérez (m.33), Rousselle (m.37) y Howard (m.39).

Incidencias: Partido de la 29ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 7.302 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido el equipo ofreció a los aficionados el trofeo de la Copa FIBA Europa conquistado el pasado miércoles. EFE

ibn/cmm

(foto)

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